"Мы все - ку-ку". Владимирский драмтеатр поставил "Полет над гнездом кукушки"

На сцене - сумасшедший дом. Кучка пациентов, каждый из которых «съехал» на свой лад, и властная медсестра, развлекающая себя издевательством над больными. Главный герой, который предпочел психбольницу тюрьме, в шоке от бездействия запуганных соседей по палате. В попытке переломить систему, он начинает «тормошить» пациентов. Первое, что он делает – показывает им картинки 18+, а потом и вовсе закатывает вечеринку.

- Мы все бываем трусливы, некомпетентны, нерешительны, - говорит режиссер Владимир Лаптев. - Тема свободы духа, когда человек хочет вырваться за пределы рамок, ограниченности очень интересна.

Режиссер подчеркивает - спектакль ставил по мотивам произведения, есть расхождения. Фильм, снятый в 1975-м году, кажется ему слишком пастельным. Книгой Кизи Лаптев и вовсе разочарован. Все должно быть намного ярче, конфликтнее. Как в одноименной пьесе Вассермана, по которой в 1971-м поставили мюзикл «Человек из Ламанчи». Уже тогда эта драматургия заинтересовала аспиранта ГИТИСа Лаптева. Теперь, спустя почти 50 лет, он представляет свое видение романа и даже решается иронизировать над такой, казалось бы, малосмешной темой как сумасшествие. Несмотря на всю мрачность сюжета, спектакль не без юмора.

- А мы сами нормальные, что ли? - задается вопросом Владимир Лаптев. - Мы все ненормальные, у нас у всех есть сдвиги, комплексы. И в реальной жизни мы иронизируем друг над другом: «Он у нас ку-ку!» Ку-ку! Поэтому «над кукушкиным гнездом». Почему «полет», а не «пролетая», как в названии книги? Пролетая – это пролетел и все. А полет – это постоянное действие, герой завис в воздухе. У нас есть время зависнуть, посмотреть, оценить.

Бунтаря Макмерфи в спектакле играет Виталий Панасенко. Когда-то актер бывал в настоящей психбольнице - навещал приятеля. При подготовке к роли вспоминал, как это было.

- Сумасшествие не всегда проявляется физически, - говорит Виталий. - Иногда это можно узнать только поговорив с человеком или увидев его припадок. Тут тонкая грань. Кто-то похож на ребенка, кто-то такой же как ты. Но мне это надо было изучать в меньшей степени, моим партнерам в этом плане сложнее, они играют давнишних пациентов. А мой герой не сумасшедший и ничего не имитирует. Он схитрил, отправился полежать в больничке, чтобы отдохнуть от тюрьмы. Но в итоге случилось то, что случилось.

Медсестру, которая любит делать непослушным пациентам лоботомию, играет Елена Серегина. Говорит, чтобы лучше войти в образ, актеры даже хотели сходить в психиатрическую больницу и уже почти договорились, но в клинике сменилось руководство и труппе отказали.

- Моя героиня еще ненормальнее, чем все пациенты, - говорит Елена. - Она целенаправленно издевается над ними, доводит до истерик и получает от этого удовольствие. Она – машина, олицетворение системы. А Макмерфи ее раздражитель.

Новый спектакль – внеплановый. Но дирекция одобрила идею. Несмотря на свою спонтанность, или благодаря ей, постановка вызвала живой интерес у публики. Все билеты на «Полет» в марте уже проданы.