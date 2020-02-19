2020-02-18T18:07:30+03:00
Общество

Владимирские депутаты распределили деньги на Рпенский проезд и детсады

Это областные субсидии, не потраченные в 2019 году
Алексей СУХОВ
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..Фото: Ирина Мальцева
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Из-за особенностей законодательства иногда субсидии на определенные цели из областного бюджета попадают в муниципалитеты к концу года. Освоить их не успевают, и тогда они возвращаются обратно. Но потом неиспользованные остатки все же передают городским властям.

Вот во Владимире и распределяли на комитете по градостроительству Горсовета неосвоенные средства. Так, например, по субсидии «на осуществление дорожной деятельности» с 2019 года осталось 14 миллионов 915 тысяч рублей. Депутаты решили перекинуть эти деньги на выполнение проектно-изыскательных работ по Рпенскому проезду. К маю их должны сделать.

- При этом из города добавляется около 800 тысяч рублей дополнительно, - рассказала Елена Наварина, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности владимирской мэрии. - Речь идет о всем списке работ: и геодезических, и геологических.

Плюс на эти деньги должны провести проектирование моста через Рпень. Планируется, что мост будет длиной 200 метров. А всю дорогу сделают с ограждением, столь популярным сейчас у властей.

Еще больше осталось денег по другой областной субсидии. 23 миллиона 43 тысячи рублей область дала, чтобы расплатиться с подрядчиками, делавшими ясли в четырех городских садиках — на улицах Завадского, Сурикова, Крайнова и Первой Пионерской. Дело в том, что каждое строительство в итоге обошлось, чуть дороже, чем планировалось по изначальной смете. Вот эти затраты сверх и компенсируются субсидией.

А вот строительство школы в микрорайоне Коммунар не то, чтобы откладывается, однако областной бюджет чуть изменил график выплат.

- В 2020 году уровень финансирования уменьшится на 1 миллион 619 тысяч рублей, - сказал заместитель главы администрации города Сергей Сысуев. - Зато в 2021 году уровень финансирования увеличится на 2 миллиона 956 тысяч рублей. По сути, объект планируется ввести в прежние сроки. Просто большая часть работ теперь сместится на 2021 год.

Когда депутаты спросили, с чем это связано, Сергей Сысуев ответил, что он точно не знает, но это как-то завязано на обязательства «белого дома» перед другими бюджетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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