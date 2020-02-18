Владимирцы частушками попытались вернуть раздельный сбор мусора

По подсчётам организаторов, на митинг с требованием вернуть во Владимир раздельный сбор мусора, который прошел 15 февраля на площади Ленина, пришло около 400 человек. Предполагалось, что митинг будет аполитичным, так как проблема одинаково актуальна для всех. Но вышло наоборот: чуть не каждый пытался под предлогом борьбы с мусорными завалами продвинуть свою политическую платформу.

Изначально мероприятие позиционировалось как «трэш-карнавал». Например, активисты «Стрелецкой, 25» специально к митингу смастерили из пластиковых отходов эту самую «мусорную гидру» - чудовище длиной в несколько метров, видом напоминавшее дракона. Примерно раз в 20 минут пятеро активистов надевали мусорное чудище на себя и совершали своеобразный «обход» памятника Ленину. А организаторов акции можно было определить по специфическим аксессуарам – так, предприниматель и общественный деятель Полина Вахотина вышла в «кокошнике» из использованных пластиковых стаканчиков. И всё же большая часть митингующих предъявляли вполне конкретные требования – вернуть раздельный сбор мусора. Генеральный директор компании «Спецтранс» Антон Сивков даже возмутился словам властей о том, что раздельного сбора мусора во Владимире никогда не было: «Как же его не было, когда мы с 2014 года ещё устанавливали контейнеры для раздельного сбора!».

После того, как слово было дано всем желающим, на площади начался тот самый трэш. Наибольшую активность, конечно, проявляли пенсионеры. Одна женщина показала квитанции за 1998 – 1999 годы, уточнив, что тогда оплата всех коммунальных услуг укладывалась в 100 рублей. «А за что же я плачу сейчас такие большие деньги – и все тонем в мусоре!» - возмущалась пенсионерка.

Другая гражданка обратила внимание на плачевное состояние Байгушинского кладбища, сообщив, что уже пять лет ходит по различным инстанциям, где ей неизменно отвечают, что на благоустройство денег нет.

Некоторые выступавшие пытались разрядить обстановку: пели задорные частушки на политические темы, зачитывали статьи из Интернета голосом а-ля «от советского Информбюро», облачались в причудливые костюмы. В итоге «трэш-карнавал» завершился призывом собраться снова 15 марта в том случае, если к требованиям людей не прислушаются.