Дело бывшего владимирского вице-губернатора Елены Мазанько дошло до суда

В Ленинский районный суд города Владимира поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Елены Мазанько. Дело на работавшую с Орловой вице-губернатора по имущественным отношениям было возбуждено 4 июня 2017 года. Ей предъявили обвинение в получении взяток в размере 3 миллионов рублей от предпринимателей, которым Мазанько помогала выигрывать государственные контракты.

После возбуждения уголовного дела Елену Мазанько этапировали по месту регистрации в Москву. Басманный суд столицы отправил ее под домашний арест. В конце 2017 года Мазанко была отстранена от занимаемой должности, после победы на выборах губернатора Владимирской области Владимир Сипягин сократил ее должность в штатном расписании администрации области.

Отметим, что 26 ноября 2018 года уже центральный аппарат Следственного комитета РФ возбудил в отношении Елены Мазанько еще одно уголовное дело, на этот раз за превышение должностных полномочий. Пресс-служба УФСБ по Владимирской области сообщала, что бывший вице-губернатор помогала получать государственные контракты знакомым бизнесменам из родной Кемеровской области. В частности, в 2014 году, зная, что на ремонт зала совещаний в здании администрации области и здания департамента здравоохранения выделено 55 и 31 миллиона рублей, предложила двум предпринимателям заработать на этих контрактах, после чего приказала подчиненным обеспечить победу кемеровских бизнесменов на конкурсе. По версии следствия, нарушение антимонопольного законодательства нанесло бюджету ущерб в 7 миллионов рублей.