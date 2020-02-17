У политеховского «Полтинника» вырастут четыре семнадцатиэтажки

Проекты семнадцатиэтажных домов во Владимире появляются с завидной регулярностью. В конце прошлого года появился проект застройки участка земли в районе улицы Горького тремя высотными домами. Теперь высотный жилой район планируется построить на пустыре у столовой ВлГУ, более известной, как «Полтинник». Его представили на общественных слушаниях в ВлГУ.

Заказчиком проекта выступил Владимирский ипотечный фонд, земля у столовой «Полтинник» принадлежит ему. Интересно, что эту землю на торгах фонд получил под строительство спортивного комплекса, так что есть ПЗЗ города не будут приняты в ближайшее время, администрации города, наделенной градостроительными полномочиями, придется отклонить проект планировки квартала. По словам заместителя начальника управления архитектуры владимирской мэрии Ольги Мелетеевой, если Минкульт РФ согласится с поправками в ПЗЗ в ближайшее время, их примут уже в марте этого года.

Автор проекта Ольга БалыкинаФото: Сергей МОРКОВКИН

Изначально в проекте было аж семь семнадцатиэтажек, но три из них из документации выкинули. Во всяком случае, так говорят авторы проекта. В итоге, осталось четыре свечки и белое пятно у районе автозаправки и техцентра «Реал-авто». В отличии от типичных многоэтажных гетто современного Владимира в этом районе появится совмещенный детсад с начальной школой на 130 дошклолят и 230 первоклашек. Кроме того, здесь же появится новое общежитие ВлГУ, а также спортивная площадка вуза. Общежитие будет классическим девятиэтажным, как каскад общаг на улице Мира. Новые больницы или кинотеатры для новоселов никто строить не планирует.

Проект выполнила частная фирма ООО «Балком», очередной квартал владимирских высоток представила архитектор Ольга Балыкина.

- Территория под застройку в этом районе освоена слабо, - заявила архитектор проекта Ольга Балыкина, представляющая фирму ООО «Балком». – По Правилам землепользования и застройки города Владимира эта зона относится к многоквартирной застройке.

Соседи в шоке

Проект новых семнадцатиэтажек не понравится соседям из ВлГУ. Первый проректор вуза Максим Фабриков сообщил, что планируемая в этом районе дорога пройдет по территории вуза, что противоречит антитеррористическому законодательству. Не сошлись планы с идеями вуза по организации собственной логистики.

- Там [у «Полтинника»] планируется организация заезда с задействованием территории университета прямо по тротуару, - рассказал первый проректор ВлГУ Максим Фабриков. – Поэтому мы просим вместо подъездных путей сделать тротуары с усиленным мощением, а сам подъезд немного сдвинуть низ.

Кроме того, большим пятном в центре квартала на карте с символом Олимпийского комитета России остался планируемый администрацией Владимирской области будущий спортивный центр монструозных размеров. В вузе не понимают, что это за проект, и напоминают, что три участка, на которых может разместиться спорткомплекс, принадлежат самому ВлГУ.

- Что касается спортивного комплекса, нам ничего не понятно. Там три участка есть, они находятся в федеральной собственности в оперативном управлении ВлГУ. Вот здесь у нас нет понимания, что же там планируется по застройке. Если понимания нет, что там появится, давайте просто уберем эти надписи об эфемерном спорткомплексе и будем говорить в рамках утвержденного генплана.

Кроме того, представители ВлГУ предлагали еще раз подумать о логистике этого района и сделать дороги-дублеры, чтобы проспект Строителей не встал в пробках. Заторы на дороге в обе стороны в этом районе образуются и утром, и вечером.

Нарисуйте реновацию

Интересовал жителей и вопрос эстетики: как будут смотреть многоэтажные монстры на фоне панельных пятиэтажек напротив. Замначальника архитектурного управления Ольга Мелетеева вдруг вспомнила, что был проект строительства высоток-вставок между этими домами, но жители района были категорически против. Других участников слушаний на этом фоне потянуло на откровения о реновации.

- Я возможно выскажу свое личное мнение, - заявил заместитель главы администрации Октябрьского района города Владимира Леонид Фоменко. – Придет время о том, что чтобы как в Москве провести реновацию. Чтобы эти старые дома, которые находятся зачастую в аварийном состоянии, сносить, и строить более благоустроенное жилье. Проблем с этими домами очень много.

- Срок годности панельных домов уже истек, - заявила проектировщик Ольга Балыкина. – Я сама в таком живу. Панель разрушается.

- И бесконечные проблемы с подвалами, - добавил Леонид Фоменко.