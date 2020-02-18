Треть владимирцев не пьют вообще, а 1 процент населения пьет каждый день

Помните, как бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова говорила несколько лет назад, что раньше 33 регион был пьющим, а теперь, при ней стал поющим. Так вот Владимирстат опубликовал данные своего исследования по распространенности употребления алкогольных напитков. И по этим данным мы вновь стали пьющими. Но не все так плохо.

Статистику смогли окончательно доделать только сейчас, но информацию представители Владимирстата собирали еще в конце 2018 года. Тогда в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения, по домам ходили и спрашивали у людей, как часто они делают те или иные вещи. В том числе как часто пьют спиртное. Задавали подобные вопросы тем, кому 15 лет и старше.

И оказалось, что 31,3 процента населения вовсе отказались от спиртных напитков. Остальные же хоть и пьют, но не так часто, чтобы делать из этого медицинские выводы. Хотя понятно, что это все субъективно.

Но, например, более половины из пьющих «принимают на грудь» только по праздникам. Еще 30 процентов выпивают лишь раз в месяц. А вот раз в недельку заливают за воротник 13 процентов опрошенных. К тем, кого можно назвать уже алкоголиком, относится около трех процентов респондентов. Причем треть из них пьют почти ежедневно, а остальные сказали, что делают это несколько раз в неделю.

Праздничными напитками для владимирцев считаются, кстати, вино и шампанское. Его выбирают 55,7 опрошенных. Но и водку с коньяками тоже не забывают. За крепкие спиртные напитки на столе «проголосовали» 41,9 процента жителей 33 региона. А вот пиво считается напитком рядовым, которое можно пить с завидной регулярностью. Пиво любят, кстати, лишь половина жителей региона, остальные не потребляют его вовсе. При этом треть от этой половины сказали, что они пьют пиво от раза в месяц до раза в неделю.

КОНКРЕТНО

Распределение пьющим по конкретным напиткам