"Биотехнологии" отвечают на самые жесткие вопросы про «мусорную реформу»

Владимирская область на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) перешла одной из последних в стране: во многих других регионах «мусорная реформа» началась еще год назад. Для нас же это дело новое, непривычное. Вопросов у народа много. Кто на них грамотно ответит? Региональный оператор по зоне №2 - ООО «Биотехнологии» открыл для своих клиентов Единый диспетчерский контактный центр: любой может позвонить по телефону 8-(4922)77-30-05 и задать свой вопрос.

Только за первую декаду февраля на «горячую линию» поступило более 2500 звонков. Мы публикуем ответы на вопросы, которые чаще всего задают граждане.

Про начисления и оплату

- В квитанции неправильно указано количество проживающих (зарегистрированных), некорректные сведения о собственниках. Куда мне обращаться? Какие документы потребуются?

- Обратиться можно в офис регионального оператора - ООО «Биотехнологии» (г. Владимир, ул. Мира, д. 61а, офис 316, приём по будням с 8:30 до 17:00, обед 12:30-13:00) и (или) в ближайший клиентский офис ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (адрес во Владимире: ул. Крайнова, 4).

При себе необходимо иметь паспорт и справку установленного образца о количестве зарегистрированных в жилом помещении гражданах (выдается лицами, ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, в том числе в управляющих организациях и ТСЖ). Для внесения изменений в сведения о собственниках нужно принести выписку из Росреестра. Все документы должны быть актуальными на момент обращения.

Обращаем ваше внимание на то, что по закону потребитель коммунальных услуг (собственник жилого помещения) обязан информировать регионального оператора об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений (п.З ст. 34 раздела V Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354).

- Строка оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) есть и в квитанции управляющей компании (ТСЖ), и в квитанции ООО «ЕРИЦ Владимирской области». Какую квитанцию оплачивать?

- Включение платы за услуги по обращению с ТКО в квитанцию управляющей организации (ТСЖ) возможно в случае заключения указанными организациями договора с региональным оператором. Со списком таких управляющих организаций и ТСЖ вы можете ознакомиться в офисах ООО «Биотехнологии». В иных случаях плата за услуги по обращению с ТКО выставляется от имени ООО «Биотехнологии» в счетах-квитанциях ООО «ЕРИЦ Владимирской области».

При получении двух квитанций рекомендуем обратиться в управляющую организацию (ТСЖ) и удостовериться в наличии договора, заключенного между управляющей организацией (ТСЖ) и ООО «Биотехнологии». При наличии такого договора - оплатить квитанцию управляющей организации (ТСЖ), при отсутствии договора - оплатить квитанцию ООО «ЕРИЦ Владимирской области».

- Можно ли платить за вывоз мусора как раньше - в зависимости от площади квартиры, а не от количества проживающих?

- Нет, начислять плату с площади квартиры нельзя - таков федеральный закон. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» плата будет начисляться в зависимости от числа проживающих (зарегистрированных) граждан.

Как платить, если в квартире нет жильцов - постоянно или временно?

- Кто устанавливает тарифы на вывоз мусора?

- Предельные тарифы для всех региональных операторов во Владимирской области устанавливает департамент цен и тарифов. Расчёт действующих тарифов проводился с учётом сложившейся динамики за последние три года.

- Будут ли льготы по оплате услуг по обращению с ТКО?

- Услуга по обращению с ТКО с относится к коммунальным услугам и для льготных категорий граждан предусмотрена государственная поддержка в виде компенсации части расходов на ее оплату. Порядок получения льгот аналогичен порядку получения льгот по другим коммунальным услугам.

- Надо ли платить за вывоз отходов владельцам квартир и домовладений, в которых никто не прописан и никто не проживает?

- Да, нужно - таков закон. Согласно пункту 148( 36) Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

- Является ли длительная командировка (отпуск), очное обучение в другом городе, лечение в санатории или стационаре основанием для пересмотра начислений? Как сделать перерасчет?

- Временным отсутствием потребителя в жилом помещении считается отсутствие потребителя более 5 полных календарных дней подряд. (пункт 148(44) Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). В этом случае региональный оператор обязан произвести перерасчёт размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном разделом VIII указанных Правил.

Для проведения перерасчёта размера платы необходимо обратиться в офис регионального оператора с заявлением и документами, подтверждающими продолжительность временного отсутствия. Такими документами могут быть: копия командировочного удостоверения; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием и проч. Документы (за исключением проездных билетов) должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, заверены печатью такой организации (при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Где и как платить?

- В какой срок нужно оплатить квитанцию?

- До 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга. (Основание — Постановление Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г., Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.).

- Где я могу оплатить квитанцию без комиссии?

Оплату без комиссии принимают: клиентские офисы Единого расчетного центра, банки ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Московский индустриальный банк», ЗАО «Владбизнсбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Почта Банк» и отделения АО «Почта России». Также оплата Единого платёжного документа без дополнительного комиссионного сбора возможна в пунктах приёма платежей «Владимирский коммунальный платёж» ООО «СУПЕРМАРКЕТ «НАДЕЖДА» (адреса напечатаны на квитанциях и указаны на сайте eric33.ru в разделе «Новости»).

КОНКРЕТНО

Более подробную информацию на эти и другие вопросы жители г. Владимира и других населенных пунктов, входящих в зону №2, могут получить по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 61а, офис 316 (приём по будням с 8:30 до 17:00, обед 12:30-13:00) или по телефону «горячей линии»: (4922)77-30-05.

КСТАТИ

Региональных операторов, отвечающих за сбор и утилизацию ТКО в зонах №1 и №3 (на юге, юго-западе, западе и северо-западе области), выбрали еще в конце лета - было время подготовиться, последний регоператор, отвечающий за центральную часть региона и восток области (зона №2) - ООО «Биотехнологии» определился лишь в конце декабря. При этом он должен был приступить к работе уже с 1 января 2020 года.

«Биотехнологии» - компания для региона не новая, уже не первый год на рынке, имеет необходимое количество сотрудников, техники и контейнеров. Только для г. Владимира в январе было закуплено 4000 контейнеров – в дополнение к уже имеющимся (всего по зоне №2 их более 11 тысяч). На маршрутах работает 93 единицы техники, в том числе современные экологичные мусоровозы.