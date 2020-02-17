Проблема с исчезновением и подорожанием масок в аптеках сильно преувеличена

Ажиотаж с медицинскими масками начался две недели назад. Владимирцы, испугавшись коронавируса, который пока от нас далеко, стали скупать их десятками. Из-за резко выросшего спроса прилавки в аптеках опустели. Из 10 аптек маски можно было найти только в 3.

- Наших горожан не пугает ни грипп, ни ОРВИ. Даже если у нас эпидемический порог превышен на 50 процентов, люди массово не бегут за масками. А вот коронавируса они испугались. Один человек приходит и спрашивает сразу 50 штук, хотя раньше он вообще ими не пользовался, - рассказала Галина Петрова, собственница владимирской аптечной сети.

Во владмиирских аптеках 1 маска в упаковке стоит от 10 рублейФото: Алена Головина

Аналогичная ситуация по всей стране. И вот на прошлой неделе региональные надзорные ведомства получили распоряжение из Москвы ежедневно мониторить ситуацию по наличию лекарств и медицинских масок и следить за ростом цен на них. Кроме того, контролирующие органы должны собирать информацию о запасах , которые есть в области. Это касается и лечебных учреждений, и оптовиков, и аптечных сетей. Во владимирском Росздравнадзоре подвели первые итоги.

- У нас в лечебных учреждениях - 11-месячный запас масок, 19-месячный запас в учреждениях оптовой торговли, и 3-месячный запас в аптечных учреждениях, - рассказал руководитель владимирского Росздравнадзора Александр Лёзов.

Запасы может и есть, а масок в аптеках нет. А если есть, то цены на них взлетели.

- Я семь аптек объехал. И только в одной нашел маски. А цены кусачие. 1 маска в упаковке -10 рублей. Это что? Я за 4 рубля 50 копеек брал в сентябре, - посетовал владимирец Григорий Иванович.

Во владимирском Росздравнадзоре признают: жалобы на отсутствие масок и завышенные цены есть, но их немного. За неделю всего 7 обращений. Но заставить аптечные сети торговать масками никто права не имеет.

- Есть регламентирующая база о том, что в аптечных учреждениях должен быть минимальный ассортимент лекарственных средств. И маски в этот ассортимент не входят, потому что это не лекарство, а медицинское изделие. Причем в общем-то для аптеки маски - сопутствующий товар. И они могут продавать, а могут не продавать. И у нас нет полномочий их заставить, - констатировал руководитель владимирского Росздравнадзора.

А что же с ценами? Они действительно подросли.

Но по мнению Александра Лёзова, аптечные сети тут ни при чем.

- Розничная торговля повысила цены на 5-10 процентов, а вот производители некоторые повышают на 100, и 200 и на 300 процентов, - резюмировал Александр Лёзов.

Руководитель владимирского Росздравнадзора Александр ЛёзовФото: Алена Головина

Во владимирской компании по производству масок, которая, кстати, поставляет на владимирский рынок только 1 процент своей продукции, заявили, что у них цены поднялись на 3-4 процента.

- Если сравнивать с прошлым сезоном, сейчас у нас около 3-4 процентов на инфляцию поднялась цена. Мы будем поднимать цены, если у нас комплектующие резко вырастут в цене. Сейчас мы уже сталкиваемся с тем, что те, кто производят ряд комплектующих, они уже цены подняли. Наши маски стоят от рубля с копейками и до 20 рублей, в зависимости от маски. Самые дорогие - с нанофильтром, - рассказал Павел Спичаков, учредитель владимирской компании по производству масок.

Кроме производителей комплектующих и производителей масок, есть оптовики и фармдистрибьютеры. Последние скупают у оптовиков эти маски и поставляют в аптечные сети, которые тоже накручивают цену. А наказать за это невозможно.

- У нас есть государственное регулирование цены только на лекарственные препараты, которые входят в перечень жизненно важных. Что касается лекарственных препаратов, не входящих в этот список, ровно как и масок, то здесь действует свободный рынок. У нас нет полномочий наказать, потому что это не лицензируемый вид деятельности, - констатировал Александр Лёзов.

Все жалобы владимирцев Росздравнадзор должен перенаправлять во владимирское управление федеральной антимонопольной службы.

- У нас было совещание в "белом доме" по этой теме. Присутствующий там сотрудник управления Федеральной антимонопольной службы объяснила, что если в регионе идет значительное превышение цены на что-то, то видимо есть какие-то у них полномочия, чтобы применить какие-то штрафные санкции. Нам из Москвы пришло указание, чтобы все жалобы жителей о повышении цены, мы отправляли в УФАС.

Во владимирском УФАС сейчас как раз анализируют обращения горожан. Комментарии по итогам проверки от надзорного ведомства мы рассчитываем получить на следующей неделе.