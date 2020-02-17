Жители Владимирской области за год взяли кредитов почти на 100 миллионов рублей

В прошлом году жители Владимирской области заняли у банков 98,3 миллиарда рублей. Как рассказали во владимирском отделении Банка России, в основном это потребительские кредиты - их доля составляет 76%, в абсолютном выражении это 77 миллиардов рублей. За год объем потребительских кредитов вырос на 20,7% - в полтора раза выше, чем увеличение общего объема кредитов, предоставленных жителям Владимирской области (рост за год на 14,5%).

Кредиты на жилье в общей массе составляют только 21%, причем за год, в отличие от потребительских займов, общая сумма ипотечных кредитов уменьшилась - на 3,6%. Всего в регионе за год выдано 11 808 ипотечных кредитов, все без исключения - в рублях. Хорошая новость - больше 99% заемщиков оплачивают ипотеку вовремя, без просрочек.

Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году составила 1,8 миллиона рублей (на 100 тысяч больше, чем в предыдущем году), средний срок выплаты - 18,5 лет (на 2 года больше, чем в 2018-м).

Получается, что в основном жители Владимирской области берут кредиты не на жилье, а на бытовые нужды - на технику, одежду, отпуск. При этом ставки по кредитам снижаются, а вот требования к заемщикам растут.

- С октября прошлого года кредиторы обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков, если человек претендует на заем от 10 тысяч рублей и выше. Это отношение среднемесячных платежей к среднемесячному доходу. Нормально, когда платежи по кредиту составляют треть от дохода. Если платежи заемщика составят 50% и более, то кредиту будет присвоен более высокий коэффициент риска. Люди с большой долговой нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут подходить к таким заемщикам избирательно, - отметила управляющий отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.