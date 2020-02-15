За 100 лет Владимирская область стала более городской и интернациональной

В 2020 году Владимирская область будет участвовать в первой цифровой всеобщей переписи населения. Цифровизация всего и вся даст много преимуществ - перепись будет полностью анонимной, а результаты обработают существенно быстрее, чем для любой предыдущей переписи - они появятся уже в 2021 году.

А первая всеобщая перепись во Владимирской губернии прошла, вместе со всей Россией, в 1897 году. Тогда результаты обрабатывались семь лет - первые данные по Владимирщине появились только в 1904 году. В ней участвовали все жители страны, независимо от сословия, грамотности, имущественного положения. Записывались данные, как и сейчас, исключительно со слов, без всяких документов. Например, император Николай II в графе «Род деятельности» переписного листа указал: «Хозяин земли русской», а в графе «Побочные занятия» — «Землевладелец».

Активное участие в подготовке и проведении Всеобщей переписи населения 1897 года во Владимирской губернии принял тогдашний губернатор Михаил Теренин. Удивительно, но данные переписи 120-летней давности дошли до нас довольно полными, их бережно хранили в архивах весь бурный XX век. Их очень интересно сравнить с современными - в статистике, как в зеркале, отражаются все изменения, происходящие со страной. Правда, надо принимать во внимание, что тогда Владимирская губерния была существенно больше, чем сейчас, в нее входили часть современных Ивановской, Ярославской, Московской областей, но не входил Гусь-Хрустальный район. Как же изменился наш регион за 120 лет?

Минус 200 тысяч человек

На рубеже XIX и XX веков во Владимирской губернии жил 1 миллион 516 тысяч человек. По последним данным, на начало 2020 года в области постоянно проживает 1 миллион 358 тысяч человек. То есть за 120 лет мы потеряли около 200 тысяч жителей. Интересно посмотреть динамику - резкий послереволюционный спад (до 1 миллиона 300 тысяч человек к 1926 году), а затем постоянный рост населения до 1990 года, когда число жителей региона достигло максимума - 1 миллион 657 тысяч человек. А затем - стабильное снижение, мы теряем в год 10-20 тысяч человек.

Область стала многонациональной

В Российской империи национальному составу населения придавалось гораздо больше значения, чем сейчас. Во Владимирской губернии за 120 лет ничего существенно не изменилось - титульной нацией как были русские ("великороссы", как говорили до революции), так и остались.

В 1897 году русскими себя назвали 1 миллион 501 тысяча человек - 99% населения. В переписи 2010 года русских было 1 миллион 288 тысяч - 89% от всех жителей области или 93% от указавших национальность (в последнюю перепись, в отличие от дореволюционной, это было не обязательно).

На втором месте по численности в населении Владимирской губернии были поляки - 1200 человек. Об их существенном количестве свидетельствует польский костел, построенный во Владимире в то время. В 2010 году поляков насчитывалось 304 человека.

На третьем месте были евреи - 1140 человек. Сейчас евреи на 21-м месте - по данным последней переписи, такую национальность указали 460 человек.

Зато существенно выросло количество украинцев (тогда назывались "малороссы") - с 702 человек до 12500, и белорусов - с 232 до 3890 человек. В 15 раз увеличилось количество татар - с 412 до 7332 человек. И в целом область за 120 лет стала более интернациональной - при первой переписи насчитали 26 народов, а в 2010 году - более 30.

Исход из сел и деревень

В 1897 году Владимирская губерния была почти на 100% сельскохозяйственным регионом - 1,4 миллиона человек, или около 90% населения, были крестьянами и "прочими лицами сельского сословия". На втором месте - мещане, основное городское сословие - их было 105 тысяч человек.

Всех остальных не хватило бы даже на среднего размера уездный город: лица духовного звания с семьями – 16 тысяч;

- почетных граждан и купцов – 12 тысяч;

- дворян с семьями - 10,3 тысячи.

Иностранных подданных в губернии было зарегистрировано всего 403 человека.

Сейчас все не так - глобализация сказалась. Горожане составляют около 78% населения, сельское - только 22%. Это и понятно - на селе давно не нужно столько рабочих рук, сейчас один фермер может возделывать в десять раз большее количество земли, чем в начале ХХ века обрабатывала целая деревня.

Да и иностранцы стали далеко не такой редкостью. Каждый год во Владимирскую область приезжает около 4000 человек из стран ближнего и дальнего зарубежья, и несмотря на то, что количество уезжающих тоже велико, только ежегодный прирост числа иностранцев составляет 2-3 тысячи человек.

Мужиков все еще не хватает!

А вот в чем стабильность - так это в пресловутом "на 10 девчонок по статистике 9 ребят". Как было в 1897 году на 100 мужчин почти 120 женщин, так и осталось в 2010-м, даже хуже стало - на 1000 мужчин уже приходится 1207 представительниц прекрасного пола.

Интересно, что не изменилась еще одна черта "семейной" статистики - как и сегодня, в браке состоит больше женщин, чем мужчин. Сейчас это объясняется просто - живя в "гражданском браке", женщина считает себя замужней, а мужчина холостым. Но каким образом в 1897 году в губернии на 331 тысячу замужних женщин приходилось 279 тысяч женатых мужчин? Тогда "во грехе" если и жили, то не признавались.

КСТАТИ

Самое заметное изменение произошло с образованием. 120 лет назад грамотными были 43% мужчин и только 13% женщин. Сейчас грамотны более 98% населения, причем женщины высшее образование получают чаще мужчин.