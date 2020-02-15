Волейбольный клуб «Владимир» перебирается в Муром

Профессиональный спорт продолжает уходить из Владимира. В ближайший год областной центр покинет волейбольный клуб «Владимир». Об этом сообщают в департаменте по физической культуре и спорту.

- Со следующего года клуб окончательно переедет в Муром, - сказали там. - Только там удалось найти спонсоров, готовых финансировать клуб. Кроме того, именно в Муроме есть площадка, на которой можно проводить матчи уровня высшей лиги «А». Во Владимире, к сожалению, площадок такого уровня нет.

При этом в волейбольной федерации после выхода в высшую лигу "А" владимирской команде дали отсрочку. И первое время она проводила игры в столице 33 региона. Однако долго это продолжаться не могло. Уже в начале февраля ВК «Владимир» провел первые игры в дворце спорта «Ока». Зрителей пускали на матчи бесплатно.

В департаменте физической культуры и спорта говорят, что клуб может сменить название и будет представлять всю Владимирскую область. Это было условием переезда. А вот в самом клубе явно еще надеются на то, что смена адреса будет отложена. И радости точно не испытывают.

- Пока мы никуда не переехали, - сказал начальник команды Андрей Булгаков. - На данный момент клуб тренируется во Владимире, игроки живут во Владимире. И ассоциируем мы себя с Владимиром. Играем же мы в Муроме лишь потому, что во Владимире нет площадки, соответствующий требованиям лиги. Спасибо главе округа Мурома Евгению Рычкову, что вошел в наше положение.

Понять Андрея Булгакова можно. Во Владимире волейбольный клуб существует с 1981 года. Тогда он назывался еще СКА. Потом были названия «Динамо», СКАТ, опять «Динамо» и, наконец, «Владимир». Андрей Булгаков работает с командой с 1998 года.

Все эти годы во Владимире люди ходили на волейбол, даже несмотря на отвратительные условия для просмотра матчей. Городской бассейн действительно плохо приспособлен для игры в волейбол. Однако разговоры про универсальный дворец спорта для игровых видов спорта, которые ведутся уже около 20 лет, так и остаются разговорами. Меняются лишь места возможного строительства. Последний раз о нем говорили прошлым летом, когда было решено построить дворец на территории ВлГУ, на месте пустыря возле корпуса №4. Но пока не решен вопрос с землей.

Что касается самого волейбола, то команда сейчас идет на предпоследнем месте в высшей лиге «А», то есть находится в зоне вылета в высшую лигу «Б». У владимирцев в активе лишь 10 очков. И до спасительного 16-го места пять баллов. Всем командам осталось сыграть по 12 матчей. Ближайший тур пройдет с 27 февраля по 1 марта. Кстати, владимирцы будут играть дома. То есть в Муроме...