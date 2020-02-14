2020-02-13T18:09:04+03:00
Общество

Меньше половины работников владимирских фирм пользуются компьютерами

Владимирстат подсчитал это к Дню компьютерщика
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Вообще использование IT во Владимирской области отстает от общемировых тенденцийВообще использование IT во Владимирской области отстает от общемировых тенденцийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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14 февраля в мире отмечают не только День влюбленных, но и День компьютерщика. 14 февраля 1946 года заработал самый первый в мире электронный «комп» ENIAC, производящий расчеты баллистических таблиц для американской армии.

По данным Владимирстата, в организациях нашей области используется 116 300 компьютеров. На 100 работников различных фирм приходится 46 компьютеров. То есть больше половины всех работающих владимирцев компьютеры в своей деятельности не используют. Причем даже из тех компьютеров, которые используются, к интернету подключены только 70%. Что делают с остальными без глобальной паутины - неизвестно.

Вообще использование IT во Владимирской области отстает от общемировых тенденций. Собственные сайты имеет только примерно половина фирм и организаций, которые используют информационные технологии. А маркетологи давно говорят - если тебя нет в интернете, значит, тебя нет на рынке.

Одна из причин, видимо,дороговизна современных технологий. Затраты владимирских фирм на IT в 2018 году составили 4,3 миллиарда рублей. В основном деньги идут на приобретение техники и оплату интернета и программного обеспечения. В IT-сфере Владимирской области работает 1084 программиста и 235 специалиста-техника. Средняя зарплата компьютерщиков - более 43 тысяч рублей.

КСТАТИ

В 2018 году только 67% владимирских семей имеют персональные компьютеры. При этом интернетом пользуются 72% жителей - получается, 5% населения выходит в интернет с планшетов или мобильников. Для сравнения - в 2010 году интернетом пользовались только 23% семей. Как обстоят дела сейчас, станет известно после переписи-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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