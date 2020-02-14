2020-02-13T18:05:25+03:00
Общество

Владимирцам предлагают бесплатно переучиться на учителя или воспитателя

В департаменте по труду и занятости активно развивают программу «Возвращение в профессию»
Алексей СУХОВ
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- Вот, теперь учителем на полставочки работаю- Вот, теперь учителем на полставочки работаюФото: Олег УКЛАДОВ
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С прошлого года в регионе активно пытаются вернуть в профессию медиков, в первую очередь медсестер. А в этом году в регионе внедряют новое направление - «Возвращение в педагоги».

- Учителей в школах и воспитателей в детских садах у нас тоже маловато, - сказала Мария Мальцева, заместитель директора департамента по трубу и занятости населения. - И любой способ в их поиске будет полезен. В данном же случае мы предлагаем людям, которые по какой-то причине хотят пойти в образовательную сферу, повысить свой уровень квалификации совершенно бесплатно.

Действительно, переобучение проходит за счет средств областного бюджета. Чтобы записаться на курс, надо прийти в центр занятости по месту жительства и сказать, что вы хотите участвовать в программе «Возвращение в профессию». Дальше вам объяснят, что надо делать.

- Это точно актуально, - сказала Мария Мальцева. - Например, очень часто мамы отдают своего ребенка в детский сад и хотят при этом проводить с ним больше времени. Для этого они готовы устраиваться в садик воспитателей или нянечкой. Вот тут-то программа и становится актуальной как никогда.

Актуальна она и для выпускников педагогических вузов, которые лет десять назад не захотели идти в школу, потому что зарплаты тогда были низкие, социальных бонусов мало, а негативные моменты при этом никто не отменял. Сейчас, когда в школе действительно можно получать вполне достойные зарплаты, многие из таких выпускников, у которых по той или иной причине не очень сложилось в других сферах (работают мелкими менеджерами или кассирами — жизнь по-разному может сложиться), не прочь вернуться. Но знания еще надо восстановить. Вот тут и может пригодиться проект от областных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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