Владимирцам заявили, что плата за вывоз мусора при раздельном сборе должна быть еще больше

13 февраля войдет в историю владимирской мусорной реформы как день великого экономического открытия. Представитель регионального оператора ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов заявил, что с введением раздельного сбора мусора тариф на услуги по его вывозу и утилизации увеличится. Депутаты горсовета и общественники были настолько шокированы этим открытием, что немедленно отшутились: почему жители не выходят на митинги с требованием увеличить тариф? Но не спешите делать поспешные выводы, в этой ситуации не все так просто.

«Людям нравится ходить и разбирать мусор»

Депутаты, чиновники и общественники не в первый раз устраивают публичный разнос «Биотехнологиям» с привлечением "неравнодушных горожан". На этот раз Альберта Скворцова собирались спросить, когда вообще появится раздельный сбор мусора. Пиарщик регоператора ответил, что дорожная карта будет готова лишь к концу февраля, но не факт, что раздельный сбор мусора окажется выгодной затеей.

Раздельный сбор, насколько я знаю, у нас не был заложен в тариф. Чтобы заниматься раздельным сбором, надо выстроить экономическую модель. Еще неизвестно, что лучше. Возможно, строительство объектов переработки будет гораздо выгоднее для населения по тарифу, чем раздельный сбор. Я понимаю, людям нравится ходить и разбирать мусор. Но будут ли они держать пять-шесть пакетов на маленькой кухне? Вы знаете, по практике расчета плата за вывоз мусора при раздельном сборе должна быть больше. Люди думают, что если они начинают сортировать, то услуга становится дешевле. Расчеты показывают, что это — дополнительные затраты.

Парировали депутаты горсовета Дмитрий Павлов и Дмитрий Кушпита.

- Во всем мире, во всех странах раздельный сбор мусора ведет к удешевлению коммунальной услуги, - заявил Дмитрий Кушпита. - Потому что люди, занимающиеся раздельным сбором мусора, фактически выполняют функции мусоросортировочных заводов. И вместо того, чтобы им доплачивать, у них увеличится тариф? Это уму непостижимо! Мое личное мнение, вы просто решили все подмять под себя.

Альберт Скворцов на это ответил, что в странах Европы раздельный сбор мусора действительно удешевляет услугу его вывоза, но там для этого есть развитая инфраструктура. Во Владимирской области такой инфраструктуры нет.

Квитанции не саботировать

Не остались в стороне от обсуждений и специально приглашенные гости. Жительница Октябрьского района Вера Новикова заявила, что жители не хотят платить за плохой вывоз мусора, а председатель ТСЖ Маргарита Елина и вовсе заверила, что с некоторых площадок мусор не вывозили 21 день.

- Люди не хотят платить за такую услугу, - заявила Вера Новикова. - Она не была им оказана в полном объеме.

Буквально через два часа на брифинге в "белом доме" глава жилищной инспекции Владимирской области Елена Андреева призвала жителей города не саботировать оплату квитанций и в очередной раз рассказала, как получить перерасчет.

- Призыв не платить — абсолютно неправильный призыв, - заявила Елена Андреева. - Мы живем в цивилизованном и правовом государстве, и платить за коммунальную услугу надо. Другой вопрос, если она некачественно предоставляется, все должно быть зафиксировано надлежащим образом. Если это так, то нужно обращаться к региональному оператору за перерасчетом. Если перерасчет не делается, то нужно обращаться в жилинспекцию. Но для этого должен быть составлен акт фиксации. Для этого житель должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации или регионального оператора. Как это фиксируется: фиксируется, что вывоза нет до тех пор, пока вывоза нет, чтобы доказать период вывоза.

Немало вопросов у депутатов и общественников было о двойных квитанциях. Сотни владимирцев получили квитки за мусор как от ЕРИЦ, так и от управляющей компании.

Если с региональным оператором заключила договор управляющая компания, а счет выставил ЕРИЦ, то ЕРИЦ вернет деньги управляющей компании, которая в следующем месяце с людей деньги может не брать. Мы со всеми случаями разберемся, - пояснил Альберт Скворцов.

Был ли раздельный мусор?

Отвечая на вопросы о раздельном сборе мусора, Альберт Скворцов заявил, что по сути во Владимире его никогда и не было. А другим компаниям собирать пластик никто не мешает.

- Раздельный сбор — вещь достаточно серьезная, - заявил Альберт Скорцов. - Если отбирать одну-две фракции, это не называется настоящим раздельным сбором. Я спрашивал у «Спецтранса», окупались ли расходы на сбор и транспортирование отходов. Говорят, что нет, конечно. Никто не запрещает тому же «Спецтрансу» возить и продавать пластик, но это экономически не выгодно.