Пенсионеры во Владимире отказываются работать по-белому

Во Владимире все чаще в негосударственной сфере начинают платить зарплату «в конвертах». Об этом заявила начальник городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Татьяна Терентьева.

- Особенно много не трудоустроенных официально в с сфере торговли, - сказала она 12 февраля в ходе совещания по вопросам занятости населения. - Мы регулярно в ходе проверок находим предпринимателей, у которых работают люди, неоформленные по закону. После наших требований, устроить людей на работу, как полагается, некоторые предпочитают начать торговать сами, нежели нанимать кого-то официально.

Официальная статистика нарушителей за 2019 год не велика — 24 бизнесмена, попавшихся на нелегальном труде. Но просто многих не ловят. Так, один предприниматель, по словам чиновницы, регулярно избегает проверяющих, когда его предупреждают, что к нему придут.

Еще одна категория населения, которая все чаще получает зарплаты в конвертах — пенсионеры. Причем последние идут на это осознанно. По собственной воле.

- Пенсионеры соглашаются на зарплату в конвертах, чтобы им не индексировали пенсии, - рассказала Татьяна Терентьева. - Ведь для них проводится перерасчет с учетом рабочего времени.

Вот и получается, что пенсионерам выгоднее официально не работать. А получать зарплату тайком. Причем об этом задумываются даже те, кому формально до пенсии еще пять лет или меньше. Многие в этот момент, если стоят на учете в Центре занятости, то получают пособие равное МРОТу. А это около 12 тысяч рублей! Так вот люди в таких случаях работают не официально, зарабатывая в конверте, а параллельно претендуют на пособие.

В мэрии, естественно, хотят всех серых работников вывести в разряд легальных. Однако признаются, что не очень хорошо знают, как это сделать. Ведь предприниматели постоянно находят способы уйти от налогооблажения. Например, когда власти запретили платить меньше минимального размера оплаты труда, многие предприниматели во Владимире перешли на неполный рабочий день, чтобы платить работникам меньше.