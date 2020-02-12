«Владимирская красавица-2020»: «Я шла на конкурс, чтобы побороть свои страхи»

В Областном дворце культуры и искусства состоялся финал конкурса «Владимирская красавица-2020», где блеснули своей красотой 16 девушек от 15 до 25 лет. Победительницей признали 22-летнюю Александру Дашкевич. Помимо заветной короны и ленты, девушке преподнесли белоснежную норковую шубу.

Александра рассказала нам, что для участия во «Владимирской красавице» не обязательно быть моделью агентства «Жанна» - именно оно с 1997 года проводит конкурсы красоты в областном центре. Достаточно просто прислать свои фотографии на почту модельного агентства, а дальше вас пригласят на кастинг.

- Именно так я и попала на конкурс. Сама идея участия пришла спонтанно. Я увидела в соцсетях информацию о кастинге и решила поучаствовать. Всего на кастинг пригласили 1000 красавиц! Потом отметили 300 девушек и только 20 пригласили поучаствовать. В финал вышли 16 конкурсанток, - сказала Александра. - Подготовка к конкурсу была долгой, но безумно интересной. Конкурс, конечно, подразумевает борьбу, но я, в первую очень, шла побороть свои страхи, зажимы.

Победительница с подарком

Самым сложным испытанием для победительницы оказалась репетиция на каблуках. Она редко носила туфли, а если и надевала — долго на каблуках не стояла. Поэтому пришлось учиться и терпеть, ведь с непривычки потом болят ноги.

- В конкурсе талантов я играла на скрипке. Выступила достойно. Но, на самом деле, я всегда очень переживаю, отношусь ответственно к любому делу: если вызвалась, значит, все должно быть красиво! Во время финала взяла себя в руки и старалась наслаждаться каждой минутой, - отметила победительница.

Девушка искренне улыбалась зрителям, очаровывала всех своей улыбкой и не думала о победе. А когда члены жюри подвели итоги и Александра услышала свое имя, сначала не поверила.

- Я так обрадовалась победе! В этот момент хотелось просто поблагодарить всех: за поддержку — зрителей в зале, членов жюри — за оценку и выбранное решение, родителей — за веру в меня. В моих планах теперь — участие в конкурсе «Мисс Россия» и дальнейшее сотрудничество с модельным агентством «Жанна».

КОНКРЕТНО

Александра Дашкевич родилась в Суздале, поступила в Гуманитарный институт ВлГУ. Сейчас учится там же в магистратуре. Большую часть времени посвящает изучению английского языка.