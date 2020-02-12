В Суздале отменили лыжные гонки и скоростные заезды на собачьих упряжках

Двойной облом случился у любителей Суздаля, зимних видов спорта и "два в одном". 16 февраля в Суздале на Ильинском лугу должна была стартовать традиционная лыжная гонка «Суздальская лыжная верста», но – отмена. 22 февраля было запланировано самое красивое мероприятие зимы - заезды на собачьих упряжках «Суздальский луг». Но – отмена!

Кто-то стал сетовать на коронавирус - мол, из-за заразы отменяют массовые мероприятия. Но этот вброс настолько нелеп, что даже не обсуждался. Все дело в погоде, которая этой зимой стабильным морозцем не радует. Именно погодой объяснил отмену двух зимних шоу и глава городской администраци Суздаля, и сотрудники отдела по культуре и туризму.

Зима выдалась малоснежной, и хотя февраль вроде реабилитировался, но на восточном сегменте Ильинского луга, где проходят гонки на собачьих упряжках, снега все равно мало. Маламутам, хаски и лайкам было бы не очень комфортно тянуть сани со спортсменами на «борту». У отмены лыжной гонки другая причина – суздальская речка Каменка так толком и не встала под прочный лед, а часть лыжной трассы проходит прямо по руслу. Этой зимой даже отчаянные рыбаки не рискуют выходить на лед. 3-4 экстремала с удочками на всю речку.

Увы и ах, но с погодой не поспоришь. А впереди длинная оттепель и март, так что обе гонки не перенесли, а именно отменили совсем.