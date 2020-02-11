Пристраиваем книги в хорошие руки

Международный день дарения книг отмечают 14 февраля - даже как-то символично, в День всех влюбленных можно с любовью дарить не только плюшевые сердечки, но и книжки. Хотя книга в наше время уже не "лучший подарок", как говорили в советское время, ведь почти у всех любителей чтения есть ридеры для электронных текстов, но все равно получить хорошо изданный презент приятно. Главная идея Дня книгодарения — показывать, что бумажная книга не теряет своей актуальности даже в век компьютерных технологий.

День книгодарения в мире отмечают с 2012 года. Второй год в общероссийской акции "Дарите книги с любовью" участвуют и владимирские библиотеки. С 10 по 14 февраля во всех владимирских библиотеках готовы принять от жителей любую литературу для детей и взрослых: художественную, научно-популярную, учебную, справочную. Желательно, конечно, чтобы книги были в хорошем состоянии, особенно детские - ведь малышам очень важно не столько читать книжки, сколько разглядывать картинки. Так что если у вас дома собрана большая библиотека, которой вы уже не пользуетесь - дети выросли, а взрослые предпочитают читать электронные книги - теперь вы знаете, что с этим богатством делать. Подаренные книги поступят в фонды библиотек или станут участниками фримаркета — свободного бесплатного книгообмена. А книги, которые читатели принесут в Областную научную библиотеку, будут также переданы в детские дома, в Дом престарелых в пос. Оргтруд, в Госпиталь ветеранов локальных войн в пос. Пенкино Камешковского района, во Владимирскую городскую общественную организацию инвалидов «Поддержка», в детские библиотеки области.

Кстати, в Областной научной библиотеке пройдет целая Неделя книгодарения - конкурсы, викторины, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

12 февраля, 15:00-18:00. Мастер-классы «Закладка в технике оригами», «Подставка под карандаши», фото на память (Октябрьский пр-т, д. 3, Отдел литературы по искусству).

13 февраля, 15:00-18:00. Мастер-классы «Сердце подарю книге», «Подарок для второй половинки», фото на память (ул. Дзержинского, д. 3, Основное здание, Отдел гуманитарной литературы).

КОНКРЕТНО

Приносить книги можно во все библиотеки Владимира в часы работы с 10 по 16 февраля.