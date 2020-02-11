Грузовое такси мешает владимирцам жить в тишине

Жители четырех многоэтажек на юго-западе Владимира живут в бесконечном шуме. Они засыпают под ревущий мотор "Газелей" и просыпаются под их «кряхтение». Покоя нет ни утром, ни ночью. Между домами №1 по улице Василисина и 60А на Пичугина парковку для своего транспорта организовала компания, которая занимается грузовыми перевозками.

- Соседка мне сказала, что в доме напротив (ул. Пичугина, 60А) у них офис. Вот они тут и паркуются, не отходя от кассы так сказать. А о нашем удобстве кто подумает? Только спать ляжешь, они начинают приезжать и парковаться. То один, то второй. И так по 7-10 машин. А утром, часика в 4 они заводиться начинают. И вот этот гул каждое утро и каждую ночь, - возмущается Раиса Николаевна, жительница дома №1 по ул. Василисина.

Стоянку для своего автотранспорта грузовая компания организовала тут около года назад. Пенсионерки подсчитали: ближе к ночи здесь паркуются до 12 "Газелей". Днем всегда стоят 5-6 машин.

- Вообще-то тут дорога тупиковая. Мы тут как в аппендиксе живем. Рядом еще два дома, Василисина, 3 и Сперанского, 1. Получается, что жители четырех домов не могут нормально спать, у кого, конечно, окна на эту сторону выходят, - поделилась Ольга, жительница дома №1 по ул.Сперанского.

Грузовая компания устроила парковку для своих газелей прямо под окнами домов жителейФото: Алена Головина

Недовольны жители еще и тем, что эти грузовые машины занимают парковочные места. Летом между местным жителем и водителем грузовой машины завязалась потасовка.

- Я с балкона видела, Василич наш их разнимал. Мужик на "Газели" стал кричать на Олега из соседнего подъезда. Мол, что ты тут припарковался. Это мое место. Вот обнаглели. Мы тут хотя бы живем, поэтому и паркуемся. А они кто такие? - высказала свое мнение Раиса Николаевна.

В мэрии пояснили,что этот участок дороги находится на балансе городской администрации, но ни о какой парковке, организованной грузовой компанией, чиновники не знают.

- Граждане, недовольные шумом автомобилей и тем, что занимают их парковочные места, могут обратиться с жалобой на нарушение правил тишины и порядка в администрацию Ленинского района, либо направить электронное обращение на официальный портал администрации города Владимира "Владимир - это мы" (www.мойвладимир.рф). Также свое обращение можно направить по электронной почте: citizens@vladimir-city.ru,- посоветовал официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

Полицейские тоже могут выйти на проверку. Жителям нужно только заявление написать. Придет участковый и разберется.

Газели приезжают сюда на парковку около часа ночи и выезжают с 3 утраФото: Алена Головина

- Сотрудники полиции в случае получения заявлений от граждан об указанных правонарушениях имеют право на сбор необходимых материалов, которые затем передаются в органы местного самоуправления, для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, - сказано в официальном ответе пресс-службы УМВД по Владимирской области.

Но даже если грузовая компания здесь перестанет парковаться, тихо в этом районе уже точно не будет. Мэрия решила продлить улицу Сперанского до улицы Чапаева. Через 2 года здесь будет новая дорога. И станет на этом участке не только шумно, но и небезопасно, особенно для детей, которые ходят на занятия в три детских центра, расположенных в доме №1 по улице Сперанского.