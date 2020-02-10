Депутат Госдумы от Владимирской области Геннадий Кулик сдал свой мандат

11 февраля станет последним днем работы одного из старейших депутатов Госдумы, кандидата от Владимирской области Геннадия Кулика. 85-летний аппаратчик уже написал заявление о сложении своего мандата, на смену ему придет гораздо более влиятельный и известный политик, бывший вице-премьер Алексеей Гордеев. Кулик избирался по федеральному списку партии «Единая Россия» в региональной группе № 24 (Владимирская, Воронежская, Липецкая и Рязанская области). В списке он шел четвертым. Выборы прошли 18 сентября 2016 года.

Получивший мандат депутата Госдумы Алексей Гордеев шел в том списке первым, так что место в нижней палате он получит вполне заслуженно. Иное дело, что в избирательной кампании при Светлане Орловой Гордеев по Владимирской области не разъезжал. Бывший губернатор возила по бескрайним просторам губернии двух других свадебных генералов: тележурналиста Евгения Ревенко (в списке был № 3) и Геннадия Кулика (№ 4). Ревенко доставались встречи с интеллектуальными элитами и лекции на злобу дня. Кулик катался по региону как председатель колхоза-миллионщика, передававшего бесценный опыт на селе. После проигрыша Светланы Орловой на губернаторских выборах в сентябре 2018 года, Кулик с радаров пропал. Лишь в конце января 2020 года политический старожил дал прощальную гастроль в Законодательном Собрании области, заявив, что «Владимирская область — подбрюшье Москвы». А еще депутата Кулика видели на праздновании дня города Владимира-2019.

На инсталляции: Геннадий Кулик в 1991 году. Фото: Государственная Дума РФ

Геннадий Кулик — личность в узких кругах легендарная. Мало кто из аппаратчиков КПСС может похвастать таким политическим долголетием. Уроженец псковской деревеньки, в эпоху застоя был простым, ничем не примечательным чиновником в Министерстве сельского хозяйства, звездный час его настал в 1991 году, когда Геннадий Кулик стал министром сельского хозяйства РСФСР. Тогда Российская Федерация уже практически была отдельным государством в составе СССР, так что должность экс-депутата от Владимирской области была вовсе не марионеточной. Следующий пик карьеры Кулика случился в кризисный 1998 год, тогда он стал зампредом правительства в кабинете министров Евгения Примакова. А еще Геннадий Кулик был депутатом Госдумы всех семи созывов — своеобразный рекорд.

Думаете, после всех этих политических перипетий, кризисов и назначений Геннадий Кулик ушел на покой? Как бы не так, теперь он будет советником председателя Госдумы. Ну, а Алексею Гордееву предстоит стать вице-спикером Госдумы. Увидим ли мы нового депутата Госдумы от Владимирской области, покажет время.