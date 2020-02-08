Во Владимирском госуниверситете предоставили концептуальные проекты молодых архитекторов

В рамках Дня российской науки в ВлГУ кафедра архитектуры представила студенческие проекты зданий, которые планируется построить во Владимирской области. На первый взгляд эти проекты кажутся фантастическими, но если присмотреться — идеи могут превратиться в реальные объекты городской среды. Так например, проект Нового моста через Клязьму. Мост проходит над владимирским железнодорожным вокзалом, через железнодорожные пути и затем через Клязьму на другой берег. Мост должен выступать в качестве автотранспортной магистрали и в качестве общественного объекта. Пойма реки может быть преобразована в совершенно новую зону отдыха с искусственными озерами. Транспортный поток из Коммунара через новый мост пройдет через Ерофеевский спуск прямо к Лыбедской магистрали. Данный проект смог бы разгрузить от транспорта центр города. Эта работа была представлена на международном конкурсе в Японии и заняла там второе место.

Работа Алены Ухтинской - концептуальный проект «Ветеринарного центра с приютом для животных», который дал бы возможность общаться людям с этими животными. Возможное местоположение объекта — рядом с селом Борисовское Суздальского района. Сам по себе ветеринарный центр представляет собой многопрофильную модель, похожую на городок. В этом городке есть отдельные корпуса с функциональными зонами. Есть места и для дрессировки, выгула и общения людей и животных. За рубежом уже есть такие городки. Данный проект позволит сократить число бездомных животных в городах, обеспечив их кровом и питанием.

Настенная роспись торчинского отделения Суздальского дома-интерната для престарелыхФото: Александр Байков

На кафедре архитектуры ВлГУ обучается 250 человек, в колледже инновационных технологий средне-профессиональное архитектурное образование получают две группы по 15 человек. Проекты студентов реализовываются, например проект благоустройства территории у школы Восточных единоборств в Добром и проект благоустройства Соловьиного пруда.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Студенты-дизайнеры из Колледжа инновационных технологий создали дизайн-проект для Торчинского отделения Суздальского дома пенсионеров и инвалидов, и даже сами расписали стены здания на площади более 300 квадратных метров. Эти работы были также защищены как дипломные проекты студентов.