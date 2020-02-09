Королева красоты подралась с соседкой-астрологом из-за кошачьих фекалий

В небольшом деревянном двухэтажном доме на улице Набережной в Коврове (Владимирская область) всегда было спокойно, пока туда не вселилось семейство Борисовых. Супруги Николай и Кристина вместе со своей пятилетней дочкой купили квартиру на 1 этаже в 2016 году - и с этого момента жизнь круто изменилась у всех жителей малоэтажки. С самого начала не сложились отношения с соседями сверху, семейством Мартыновых. В том числе и с красавицей Александрой Мартыновой, известной в городе фотомоделью и блогершей, которая в 2018 году выиграла городской конкурс красоты, которая живет вместе с бабушкой и мамой.

- Борисовы как въехали, так сразу начали устанавливать свои правила и порядки. Установили камеры видеонаблюдения в подъезде и во дворе. Стали людям запрещать ставить машины на газоне, где мы раньше парковались. Там и газона то не было. Глава семьи Николай Борисов сказал нам, что там газон будет и булыжник туда притащил. Я машину свою пацарапала об него. Бетоном у дома все залили, а цветы выдрали и забор убрали, и нас не спросили. Подписи не собрали, а дом-то общественный. Все время какие-то претензии у них к нам. Недавно обвинили нас, что мы их залили. Мы их пустили в квартиру и показали,что у нас, на 2 этаже, все сухо - и все равно мы виноваты, - говорит Александра Мартынова, соседка со второго этажа.

Кристина Борисова, астролог из Коврова

Кристина Борисова с 1 этажа, местный астролог, в ответ говорит, что не понимает претензий соседей сверху. Никого они с мужем не трогают, просто хотят, чтобы комфортно быть жить. Камеры нужны - район неблагополучный. Газон тоже нужен - там дети играют. Дом ветхий, поэтому все время крыша течет - необходим ремонт. Управляющей компании нет, дом в непосредственном управлении, поэтому приходится все делать самим. Ну разве это плохо, удивляется Кристина.

- Я не знаю, чем мы не угодили соседям сверху. Ну сделала я замечание клиенткам Саши Мартыновой. К ней приезжают девочки на наращивание ресниц и паркуют свои машины на газоне. Я однажды вежливо попросила девушку убрать машину с газона - там дети играют. Так Саша потом пришла ко мне и стала кричать на меня матом, что мол, кто я такая, моя что ли территория, - поделилась соседка с 1 этажа Кристина Борисова.

Как Мисс-Ковров подралась с соседкой-астрологом

Казалось бы - мелкие соседские разборки, чем там прогреметь на всю страну? Но однажды мелкие ссоры между соседями закончились огромным скандалом, переросшим в драку между женщинами. А возник он, на удивление, из-за кошачьих экскрементов.

У Мартыновых живут коты, которые ходят в туалет исключительно на 1 этаже, т.е. там, где проживают Борисовы. И вот однажды эти кучки оказались на ручке входной двери Мартыновых.

- Сначала Борисовы нам мусор к двери подкидывали, я его в почтовый ящик им вывалила. Теперь вот кошачьи какашки на ручке двери. Я уверена, что это Борисовы. Они намазали утром скорее всего, потому что когда я спускалась, я видела, что свежие фекалии смазаны с пола, - высказала предположение Александра.

У 23-летней Александры от увиденного случился шок и эмоциональный срыв. Этот инцидент стал последней каплей. Девушка спустилась в квартиру Борисовых. Дверь была открыта - и она вошла. И тут версии соседей кардинально расходятся.

Рассказывает Кристина:

- Это было 24 ноября. Мы пришли домой вечером, в начале пятого. Мы целый день были в ковровском ДК, выступали в конкурсе творческих семей. Мы с дочкой раскладывали подарки, а уж пошел проведать старенького соседа. Он вышел, а дверь оставил открытой. И вот влетает Александра, начинает мне предъявлять претензии, что мы ей ручку входной двери фекалиями измазали. Она схватила меня за волосы, была руками, лицо поцарапала. Муж услышал наши крики, прибежал и буквально "снял" с меня девушку. Он ее на диван отбросил. Так она вскочила, ударила ему ногой в лицо и рассекла ему бровь. А она была в ботинках на каблуках. Мы вызвали полицию и задержали ее до приезда правоохранителей.

Кристина Борисова после драки

Александра говорит, что все было не так. Она действительно прибежала к Борисовым и вошла к ним, ведь дверь была открыта. Да, повысила на соседку голос на эмоциях, но не била ее.

- Она первая на меня налетела. Потом ворвался ее муж Николай. Я помню, что почувствовала удар в голову, в ухо. Я потеряла сознание. Очнулась от того, что Кристина сидит на мне и они оба с мужем меня бьют. Я стала защищаться. Я поцарапала ей лицо, а ее мужу рассекла бровь, но никаких ботинок на каблуках на мне не было. Они удерживали меня до приезда полиции. Не отпускали меня. Потом приехали скорая и полиция. Меня увезли в больницу. Выяснилось, что у меня сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, - рассказала Александра.

"Мисс Ковров" готова к примирению, а астролог намерена дойти до суда

Дальше Борисовы написали заявление на Мартынову. 23-летнюю красавицу обвинили в незаконном проникновении в чужой дом и нанесении побоев. Со слов Кристины Борисовой, после проверки выяснилось, что никакого проникновения не было и в возбуждении уголовного дела в отношении Александры Мартыновой было отказано. Что же касается побоев, то результаты сейчас судмедэкспертизы еще неизвестны. В пресс-службе УМВД по Владимирской области эту ситуацию комментировать отказались, сославшись на отсутствие согласия участников этого инцидента на разглашение сведений.

Астролог Кристина Борисова говорит, что хочет справедливости. Она готова идти дальше - уже в прокуратуру. Женщина считает, что нельзя так вести себя с людьми: врываться в квартиру, оскорблять и устраивать драку. А Александра думает, что соседка ей попросту завидует - красивой, известной молодой особе. Девушка готова к примирению, но только после того, как соседка удалит из интернета всю информацию про драку. "Мисс Ковров" намерена обратиться в полицию, дабы прекратить распространение этого эпизода во Всемирной сети.