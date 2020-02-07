2020-02-06T17:54:20+03:00
Общество

Наливки и настойки — на каждую букву алфавита: экс-мэр Суздаля открыл первый в стране «Музей российских национальных напитков»

Игорь Кехтер создал комплекс в историческом здании дворцовых конюшен, построенных при Екатерине II
Роман БАЙКОВВалерия ПРОНИНА
Поделиться:
49 напитков для дегустации49 напитков для дегустацииФото: Валерия ПРОНИНА
Изменить размер текста:

В Гаврилов Посаде, на родине владимирского тяжеловоза — известной породы лошадей, экс-мэр Суздаля, ресторатор Игорь Кехтер основал Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод». Сейчас в здании XVIII века, где находилась государственная заводская конюшня, можно увидеть три тысячи экспонатов и продегустировать российские национальные напитки на каждую букву алфавита.

«Подобных построек не сохранилось»

Игорь Кехтер рассказал, что изначально у него была идея открыть музей в Суздале, но подходящего здания не нашлось. А в Гаврилом Посаде Ивановской области пустовали помещения на 6,5 тысяч квадратных метров!

Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод» Фото: Валерия ПРОНИНА

Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Фото: Валерия ПРОНИНА

- Меня привлекла масштабность объекта, и я захотел наполнить его новым смыслом. На самом деле, дворцовый конезавод – знаковый объект для России, подобных построек больше не сохранилось, - отметил генеральный директор Музейно-дегустационного центра Игорь Кехтер.

На данный момент в комплексе открыты пять залов, включая первый в стране «Музей российских национальных напитков», который представляет культуры употребления 6 видов алкогольных и 16 безалкогольных напитков. Для дегустации есть отдельный зал, точнее — бар «49 коней». Почему он получил такое название, догадаться легко — продегустировать можно аж 49 видов: медовуху, настойки, вино, наливки, ратафии, пиво, ставленый мед, простоквашу, иван-чай, квас, лимонад и даже кисель! Гендиректор подчеркивает, что здесь вам нальют напиток на каждую букву алфавита!

- Символы нашего музея — это конь и бочка. Все российские напитки традиционно готовились в бочках, а доставляли их лошади. Поэтому к нам можно приехать и посмотреть, как жил владимирский тяжеловоз и как готовились национальные напитки, - сказал Кехтер.

На вкус и цвет! Фото: Валерия ПРОНИНА

На вкус и цвет!Фото: Валерия ПРОНИНА

Не на автобусах, а на повозках

О владимирском тяжеловозе, который был зарегистрирован в 1946 году как новая порода, — отдельная экспозиция. Можно увидеть седло, конские удила, хомут, а также фотографии с соревнований. Кроме того, большую ценность коллекции представляют предметы, собранные генеральным директором и его братом на протяжении 30 лет, - самовары различных видов: и походные, и трактирные, и для охлаждения вина; огромные деревянные бочки, чугунки со змеевиком для дистилляции хлебного вина, бутыли для алкогольных напитков. Некоторые предметы приносили и местные жители.

Планируется, что на территории комплекса в скором времени появится гостиница, ресторан, дворцовый зал, дегустационные погреба и конный театр! То есть будет сразу несколько видов туризма: гастрономический, производственный, исторический. Еще одна деталь — проработать туристический маршрут, который объединит Владимирскую и Ивановскую области. Туристы будут посещать конезаводы во Владимире, Юрьев-Польском и Гаврилов Посаде, но не на автобусах, а на крытых повозках, запряженных лошадьми. Но пока дорога дожидается ремонта, это остается только идеей.

Вход в один из залов Фото: Валерия ПРОНИНА

Вход в один из заловФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Для детей до 16 лет Владимирской и Ивановской областей предусмотрено 10 тысяч бесплатных билетов! Несколько штук предоставили редакции «Комсомольской правды». Если вам необходим билет, звоните 8(4922) 44-13-43. Для детей разработаны дегустационные программы и мастер-классы по приготовлению безалкогольных напитков.

В рамках экскурсии рассказывают о владимирском тяжеловозе - вывыденной породе лошадей в Гаврилов Посаде Фото: Валерия ПРОНИНА

В рамках экскурсии рассказывают о владимирском тяжеловозе - вывыденной породе лошадей в Гаврилов ПосадеФото: Валерия ПРОНИНА

Мед ставленый Фото: Валерия ПРОНИНА

Мед ставленыйФото: Валерия ПРОНИНА

Гендиректор Игорь Кехтер предлагает посетить его комплекс бесплатно детям до 16 лет по пригласительным билетам Фото: Валерия ПРОНИНА

Гендиректор Игорь Кехтер предлагает посетить его комплекс бесплатно детям до 16 лет по пригласительным билетамФото: Валерия ПРОНИНА

Гаврилов Посад. Церковь Николая Чудотворца Фото: Валерия ПРОНИНА

Гаврилов Посад. Церковь Николая ЧудотворцаФото: Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Миллионы бесполезных людей, хакеры взламывают мозги, половина стран — банкроты. Каким будет мир после победы искусственного интеллекта
«Возможно, крысы переживут нас. И построят цивилизацию, научившись на наших ошибках», считает влиятельный современный мыслитель Ной Юваль Харари
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
"Здесь сибирская язва, Эбола и Черная оспа!": Журналистам "КП" удалось попасть в секретный центр, где наши учёные изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске [эксклюзив KP.RU]
Новости 24
В ЕРИЦ Владимирской области сменился гендиректор
В Покрове закладчики наркотиков получили 6,5 лет строгого режима
Владимирская спортсменка стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
Крупнейшим должником по НДФЛ во Владимире оказался банкротный свинокомплекс
На всероссийском конкурсе иконописи отметили икону вязниковского осужденного
В Судогодском районе уволили продавщицу, как только она рассказала о беременности
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»
ВТБ разместит три новых выпуска инвестиционных облигаций
Во Владимирской области на первого ребенка платят 10780 рублей
Пьяный житель деревни Степаньково угрожал взорвать сельский магазин и стал фигурантом дела ФСБ
ФК «Муром» покинул три футболиста
Во Владимире насмерть сбили 23-летнего парня, который перебегал дорогу
Во Владимирской области стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
Муромлянин угрожал шприцем кассиру и требовал деньги
Сотрудник водоканала Селивановского района установил на рабочий компьютер нелицензионную программу
Прожиточный минимум во Владимирской области снизился на 584 рубля
Ковровчанин украл у подруги золотые украшения
Впервые на телеком-рынке появилась система для борьбы с мошенниками
"Ростелеком" выступил партнером программы по развитию городов «100 городских лидеров»
В Александрове погиб мужчина, попавший под поезд