Наливки и настойки — на каждую букву алфавита: экс-мэр Суздаля открыл первый в стране «Музей российских национальных напитков»

В Гаврилов Посаде, на родине владимирского тяжеловоза — известной породы лошадей, экс-мэр Суздаля, ресторатор Игорь Кехтер основал Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод». Сейчас в здании XVIII века, где находилась государственная заводская конюшня, можно увидеть три тысячи экспонатов и продегустировать российские национальные напитки на каждую букву алфавита.

«Подобных построек не сохранилось»

Игорь Кехтер рассказал, что изначально у него была идея открыть музей в Суздале, но подходящего здания не нашлось. А в Гаврилом Посаде Ивановской области пустовали помещения на 6,5 тысяч квадратных метров!

Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Фото: Валерия ПРОНИНА

- Меня привлекла масштабность объекта, и я захотел наполнить его новым смыслом. На самом деле, дворцовый конезавод – знаковый объект для России, подобных построек больше не сохранилось, - отметил генеральный директор Музейно-дегустационного центра Игорь Кехтер.

На данный момент в комплексе открыты пять залов, включая первый в стране «Музей российских национальных напитков», который представляет культуры употребления 6 видов алкогольных и 16 безалкогольных напитков. Для дегустации есть отдельный зал, точнее — бар «49 коней». Почему он получил такое название, догадаться легко — продегустировать можно аж 49 видов: медовуху, настойки, вино, наливки, ратафии, пиво, ставленый мед, простоквашу, иван-чай, квас, лимонад и даже кисель! Гендиректор подчеркивает, что здесь вам нальют напиток на каждую букву алфавита!

- Символы нашего музея — это конь и бочка. Все российские напитки традиционно готовились в бочках, а доставляли их лошади. Поэтому к нам можно приехать и посмотреть, как жил владимирский тяжеловоз и как готовились национальные напитки, - сказал Кехтер.

На вкус и цвет!Фото: Валерия ПРОНИНА

Не на автобусах, а на повозках

О владимирском тяжеловозе, который был зарегистрирован в 1946 году как новая порода, — отдельная экспозиция. Можно увидеть седло, конские удила, хомут, а также фотографии с соревнований. Кроме того, большую ценность коллекции представляют предметы, собранные генеральным директором и его братом на протяжении 30 лет, - самовары различных видов: и походные, и трактирные, и для охлаждения вина; огромные деревянные бочки, чугунки со змеевиком для дистилляции хлебного вина, бутыли для алкогольных напитков. Некоторые предметы приносили и местные жители.

Планируется, что на территории комплекса в скором времени появится гостиница, ресторан, дворцовый зал, дегустационные погреба и конный театр! То есть будет сразу несколько видов туризма: гастрономический, производственный, исторический. Еще одна деталь — проработать туристический маршрут, который объединит Владимирскую и Ивановскую области. Туристы будут посещать конезаводы во Владимире, Юрьев-Польском и Гаврилов Посаде, но не на автобусах, а на крытых повозках, запряженных лошадьми. Но пока дорога дожидается ремонта, это остается только идеей.

Вход в один из заловФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Для детей до 16 лет Владимирской и Ивановской областей предусмотрено 10 тысяч бесплатных билетов! Несколько штук предоставили редакции «Комсомольской правды». Если вам необходим билет, звоните 8(4922) 44-13-43. Для детей разработаны дегустационные программы и мастер-классы по приготовлению безалкогольных напитков.

В рамках экскурсии рассказывают о владимирском тяжеловозе - вывыденной породе лошадей в Гаврилов ПосадеФото: Валерия ПРОНИНА

Мед ставленыйФото: Валерия ПРОНИНА

Гендиректор Игорь Кехтер предлагает посетить его комплекс бесплатно детям до 16 лет по пригласительным билетамФото: Валерия ПРОНИНА