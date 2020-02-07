Владимирцам придется самим добиваться перерасчета платы за вывоз мусора

Выражать свое негодование по поводу переполненных контейнерных площадок жители начали в социальных сетях со 2 января. Фотографии с мусорными кучами, припорошенными снежком, владимирцы выкладывали в соцсети. Самой неприятной в этом отношении была ситуация в Октябрьском и Фрунзенском районах. В жилищной инспекции произошедшее охарактеризовали как «небольшое негодование». В контролирующее ведомство за 8 дней новогодних праздников поступило всего 6 звонков. Жаловаться массово горожане начали с 9 января, рассказала главный жилищный инспектор Елена Андреева.

- Скажем так, было небольшое негодование со стороны жителей по поводу невывоза мусора. Всего за январь мы получили 70 обращений. Еще 93 заявления принес нам «ЖКХ-Контроль». Правда, когда мы начали отрабатывать эти обращения, мы стали выяснять, что первое – есть жители, которые не писали заявление. Второе: не все указанные адреса существуют в действительности, - рассказала главный жилищный инспектор Елена Андреева.

Сначала вспомните нормативы, а потом жалуйтесь!

Есть еще один момент. Чтобы жаловаться на некачественную работу регионального оператора, нужно помнить нормативы. В холодное время года, когда температура ниже +5 градусов, мусор должен вывозиться в течение трех суток. Если температура превышает 5 градусов тепла, то регоператор должен очищать контейнерные площадки раз в сутки. Но есть понятие «допустимое отклонение».

- Это значит, что зимой к трем суткам нужно прибавить еще двое суток. Соответственно мусор может не вывозиться 5 дней, а летом – в течение двух суток. Поэтому жаловаться на ООО «Биотехнологии» 2 января было бессмысленно. Начинать надо было с 6-го.

Когда ждать перерасчета?

Несмотря на явные недостатки в работе мусорного оператора, счета за январь он выставил в полном объеме - 109 рублей с человека. Так, может, не платить, если мусор вывозился плохо?

Оплачивать однозначно, говорят в жилищной инспекции. А если есть претензии к региональному оператору – добиваться перерасчета, но потом, после оплаты выставленной квитанции.

- Если квитанция не будет оплачена, будут начисляться пени. По закону мы должны сначала оплатить коммунальную услугу. А если она предоставлена некачественно, потом собрать доказательства и требовать перерасчета, - заявила Елена Андреева.

И вот тут начинается все самое интересное. Чтобы доказать, что регоператор несвоевременно вывозил мусор, придется помучаться и изрядно потрепать себе нервы. Главное разочарование состоит в том, что фотографии контейнерных площадок, переполненных мусором, в качестве доказательства не подойдут.

- Нужны акты, составленные управляющей компанией за каждый день невывоза. Схема такая. Не вывезли мусор - звоните в аварийно-диспетчерскую службу. Ее сотрудники должны выехать на место и составить акт. И так каждый день, пока мусор не уберут. Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать перерасчет за то количество дней, когда были выявлены нарушения. За каждый день невывоза снижение платы будет на 3,3 процента, - рассказала Елена Андреева.

Если в управляющей компании откажутся приезжать каждый день, можно смело обращаться в жилищную инспекцию. Штрафы за неисполнение обязательств УК перед жителями нешуточные: на должностное лицо - 50 тысяч рублей, на организацию – 250 тысяч рублей. Если же заактивировать невоз мусора удалось, нужно запросить у УК копии этих актов, а затем с оплаченной квитанцией обращаться к регоператору за перерасчетом. Всем, кто решится на героический поступок, стоит хорошенько подумать, а стоит ли эта проблема такого количества времени и нервов. Если да, то придется запастить терпением.