Как я ходил за маской по аптекам Владимира

«Сегодня утром я почувствовал легкое недомогание, — сообщил мне друг по телефону. — Коронавирус!» — затем отшутился он. Я тоже посмеялся, хотя позже мне стало совсем не до шуток. Атмосфера во Владимире накаляется. Ипохондрия в городе — дело не новое, мы уже прошли атипичную пневмони, птичий и свиной грипп. Теперь начиаем бояться заболеть китайским вирусом и от него умереть. В общем, я решил, что пару лишних масок дома мне и моей семье не помешают. И отправился в аптеку.

Как раз передо мной зашла женщина и тут же спросила: «У вас есть маски?». Фармацевт сочувственно ответила, что масок нет. Как это так? Я переспросил у аптекаря: «Вообще нет масок?». Она всего лишь покачала головой и добавила: «Раскупили». И я пошел в следующую аптеку, благо во Владимире они на каждом углу, а на некоторых по две.

Во второй по пути аптеке маски нашлись, по 15 рублей за комплект из 3 штук. Правда, их очень быстро раскупают - как выяснилось, это дешево. В соседней аптеке маски продавались уже по 15 рублей за штуку. Фармацевт рассказала, что за неделю цена на маски повыситься на 35%:

- Ажиотаж китайского вируса. Люди попросту боятся. СМИ как всегда делают из мухи слона.

Дальнейший рейд по аптекам давал один и тот же результат: «В наличии масок нет. Никаких. Когда будут? Неизвестно. Много ли человек обращаются? Каждый второй. Причина? Вирус. Какой вирус? Да, это разве важно, какой? Скупили все, что было. Спасибо-до свидания!» Более того, дата поставки следующей партии масок в аптеки неизвестна.

В последнем на моем пути аптечном пункте маски опять есть - последние 3 штуки на витрине, 45 рублей за комплект. В общем, ничего я так и не купил. Просто зашел в продуктовый, взял лимон и корень имбиря. И пока буду пить чай, посмотрю доктора Комаровского, который уверяет, что паника насчет коронавируса - на пустом месте.