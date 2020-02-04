Владимирский производитель масок не сможет быстро увеличить их производство

В аптеках страны ажиотаж, каждый второй посетитель спрашивает у фармацевтом медицинские маски. Где-то их уже нет вовсе, где-то прямо говорят, что цены скоро поднимутся, а кое-где их уже и подняли. Если еще совсем недавно маски продавали по 3-4 рубля за штуку, то сейчас ими бойко торгуют по 15 рублей. И это во Владимире, где эти самые маски и производят. Уж не продали ли все наши маски за границу?

Учредитель одного из крупных предприятий по производству медицинских изделий ООО "Кит" (выпускает несколько наименований медицинских масок) Павел Спичаков успокоил: маски за границу завод не продает. Разве что в страны СНГ по длительным контрактам. И цены завод не поднимал.

Еще одна часть производственной линии завода во Владимире

Мы цены повышали только на уровень инфляции, - пояснил Павел Спичаков. - В отличии от многих торговых компаний и спекулянтов, которые очень высоко поднимают цены. У нас долгосрочные контакты. Цены, как привило, фиксируются на год вперед. Так что по контракту мы можем повышать цены только на уровень инфляции, или заранее планировать такие повышения — за полгода. Мы работаем с крупнейшими фармкомпаниями в стране и на сегодняшний день грузим товар по тем ценам, которые были указаны в долгосрочных контрактах.

Кроме оптовых поставщиков медицинских изделий, владимирский завод работает напрямую с крупными аптечным сетями и продает маски для больниц. Оптовая цена обычной трехслойной маски, по данным учредителя ООО «КИТ», составляет 2-3 рубля. Есть маски, которые стоят дороже — 5-6 рублей, но это уже продукция более высокого уровня. 90% компонентов для производства закупаются в России, есть поставщики из Владимирской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга.

Павел Спичаков проверяет продукцию завода

- Если брать компоненты из-за рубежа, то мы брали фильтры из Китая и Тайваня, - рассказал Павел Спичаков. - Большими объемами так получатся дешевле. В России тоже фильтры берем, но у нас в стране такое производство только одно.

Несмотря на ажиотаж вокруг коронавируса, объемы производства на владимирском предприятии не увеличились, завод и так сейчас работает на полную мощность. Здесь есть свои тонкости: завод работает в круглосуточном режиме с сентября по апрель, пока есть повышенных спрос на маски из-за сезона ОРВИ. Летом же приходится переходить на экономный режим, отправлять сотрудников в отпуск и проводить производственную профилактику.

Так работают все крупные предприятия в России, - пояснил Павел Спичаков. - Летом маски никому не нужны. Мы обсуждали этот вопрос и выходили с инициативой в Минпромторг РФ, чтобы государство в летнее время закупало маски, поддержав производство, потому что часто летом завод работает в убыток. Тогда будут сформированы те резервы, которые будут лежать два-три года, и в случае нестандартного пика спроса, созданного на этот раз Китаем, выдавать эти объемы продукции, насыщая рынок, и не давая спекулянтам их поднимать.

При этом быстро увеличить объем производства масок не получится, потому что оборудование для завода просто так не купить.

- Это очень высокоавтоматизированные и специализированные линии, которые производят в мире штучно, - пояснил Павел Спичаков. - На производство такого оборудование уходит год. У нас сейчас работает оборудование из Европы и Азии.

Нет резервов масок и на складах.

- В октябре-ноябре у нас обычно предприятие предоплачено на несколько месяцев вперед, взять какие-то большие объемы зимой на российском рынке практически невозможно, - пояснил Павел Спичаков. - И если ажиотаж будет таким же, как и сейчас, то брать маски будет неоткуда. Решение этой задачи по существу нет, потому что такие пики спроса бывают раз в пять лет. Никто не будет строить завод, который будет стоять пять лет, чтобы раз в эти пять лет работать.