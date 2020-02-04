Нейропсихолог показал владимирским родителям, как тяжело учиться читать и писать

«Нескучный выходной» - это уже четвертый тематический уикэнд в библиотеке. На этот раз его посвятили интеллекту.

«Зефирный эксперимент»

«А голову ты дома не забыл?» - этот вопрос задавали, пожалуй, каждому, кто учился в школе. Нейропсихолог Светлана Рыбакова могла бы шокировать остроумных учителей, ведь ее мозг всегда при ней и носит она его… в сумке. С помощью макета она показывает взрослым, какие процессы в детских извилинах влекут за собой нежелание учиться. Чтобы ощутить себя первоклашкой, которого постоянно ругают за плохой почерк, взрослые зажимают шариковые ручки в локтевом суставе и пишут предложение. Красиво получается не у всех. Еще задание – написать грузинские буквы – даже со шпаргалкой под носом повергает взрослых «учеников» в ступор. А ведь именно так чувствуют себя дети, от которых родители и учителя требуют каллиграфический почерк.

Нейропсихолог Светлана РыбаковаФото: Екатерина Дронова

- Неудачи ребенка вызывают раздражение со стороны родителей, часто необоснованно, - говорит нейропсихолог, автор тренинга Светлана Рыбакова. - Надо понять, в чем именно трудность и в том направлении «копать». Сейчас легче всего подсунуть ребенку гаджет. Но это кажущееся временное облегчение, которое аукнется через несколько лет. Надо «инвестировать» в детей сейчас, чтобы потом «получить дивиденды». Это как «зефирный эксперимент». Либо ты получаешь одну зефирку сейчас, либо получаешь две, но через какое-то время. В итоге кто-то ест одну зефирку, кто-то две. У каждого свой выбор.

Дома за уроками ребенок может засыпать, капризничать, отказываться выполнять задания. В таких случаях нейропсихолог советует постелить под ноги ученика массажный коврик, ароматизировать комнату апельсином, а читать книгу или учебник можно и вовсе сидя на специальном мяче – фитболе. Но главное – мотивация: ребенок должен понимать, зачем он это учит, пишет, читает.

Интервью с акцентом

В библиотеке одновременно работало 7 площадок. Для самых юных посетителей устроили «Чтения у камина», где малышам вслух читали сказку современного автора Дины Сабитовой «Мышь Гликерия». Для ребят постарше - интеллектуальные игры, викторины для выявления уровня IQ. Среди играющих – иностранные студенты из Италии, Туркменистана и Африки. Для них – такой «нескучный выходной» - лишний повод попрактиковаться в русском. Нсаизимфура Жа Де Амур из Руанды даже на интервью решился ради практики.

Нсаизимфура Жа Де Амур из Руанды даже на интервью решился ради практикиФото: Екатерина Дронова

-Я учусь в ВлГУ на первом курсе факультета робототехники, - рассказывает Нсаизимфура. - Также я очень люблю читать, увлекаюсь историей, философией. Я студент из Африки и изучаю русский язык как иностранный. Очень тяжело дается грамматика. Но я уже могу читать на русском. Стихи Пушкина – лучшее, что я читал.

Буриташ Сапарова приехала во Владимир из Туркменистана 3 года назад. Девушка учится на факультете международных отношений. Кроме родного туркменского языка знает турецкий, узбекский, неплохо говорит на русском, изучает французский. Вспоминает, что в школьные времена на родине проходили «Войну и мир» на туркменском. Ее подруга Микелла родом из Италии. Во Владимире не только учится, но и сама преподает английский в одной из частных школ. Хорошо знает испанский. После учебы вернется в Италию, где планирует стать бакалавром. Говорит, всегда хотела знать традиции других народов. Мечтает стать переводчиком.

Буриташ Сапарова из ТуркменистанаФото: Екатерина Дронова

- Иностранцам в русском языке очень тяжело даются падежи и виды глаголов – в них можно запутаться и сойти с ума, - смеется Микелла. - Когда я училась в школе, на итальянском мы читали «Мастера и Маргариту» Булгакова. Но выделить кого-то одного из русских писателей я не могу: у вас очень много авторов, каждый второй что-то писал.

Студентка МикеллаФото: Екатерина Дронова

Не чтением единым…

Связать игрушку, вышить картину лентами, сплести браслет из бисера – такие мастер-классы предлагали книголюбам рукодельницы владимирского творческого союза «Тридевятое царство», которые устроили ярмарку прямо в библиотеке. Пожалуй, самый яркий прилавок – с вязаными крючком игрушками. Мария Зеленова вяжет, как вышла в декрет - уже 4 года.

- Все эти китайские игрушки, которые массово выпускают – мой сын на них даже не смотрит, - признается Мария. - А с теми, которые мама связала, 4-летний ребенок месяцами ходит, играет, спит. У нас есть самые любимые игрушки, которые мы никогда не продадим. Например, дома есть мышка с жаккардовым рисунком, лапки у нее подвижные, она у нас сидит на полке, я с нее пылинки сдуваю. Недавно я связала дракона Беззубика из известного мультфильма. Конечно, если сыну очень понравилось то, что мама связала – это неприкосновенно. А набить руку может каждый, главное желание.

Выходные в центральной библиотеке стали «нескучными» в октябре прошлого года. С тех пор здесь раз в месяц проводят тематический уикэнд. Следующий состоится 7 марта, где подведут итоги конкурса «Читающий папа», который библиотека проводит совместно с управлением образования и владимирским «Советом отцов».