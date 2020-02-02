Поэт из Владимира получил награду от Союза писателей России

Владимирец Сергей Лебедев руководит отделом снабжения в крупной торговой компании и одновременно пишет стихи. Сергей признается, что изначально он писал тексты песен для музыкального коллектива, в которым играл на бас-гитаре и выступал в качестве бек-вокалиста. Через какое-то время ему посоветовали сайт стихи.ру, в котором можно выкладывать свои стихи, чтобы закрепить авторское право. Там он увидел информацию о ежегодном конкурсе, организатором которого является Союз писателей России - «Поэт года». Сергей решил рискнуть. Молодой автор, не уверенный в своем успехе, отправил свои произведения и сразу же забыл об этом. Через две недели до него дозвонились организаторы конкурса: «Сергей, вы собираетесь печататься?" Кто бы отказался...

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- Конечно, я согласился, - говорит Сергей.

Сергей пишет в жанрах любовной, философской и гражданской лирики.

Выспаться очень хочется,

Чтобы проснуться и дома.

Дома, где нет одиночества,

Дома, где всё мне знакомо.

Там где блины со сметаной

Бабушкой приготовлены,

Там где родители рядом,

Все за одним столом собраны.

Чтобы в деревне и летом,

Даже с картошкой на пашне.

Чтобы делиться секретом,

С тем, кто казался мне важным.

Утром на речку с рассветом,

И по росе босиком,

Встретить ежа у порога,

И покормить молоком.

Сергей стал номинантом по трем направлениям: «Поэт года 2019», «Лирика 2019» и «Дебют 2019». Произведения владимирского поэта попали в альманахи конкурса, это были первые печатные публикации Сергея. Кроме того, на данный момент Сергей является номинантом пяти национальных премий: «Поэт года 2019» и «Поэт года 2020», премия имени Сергея Есенина «Русь моя», «Георгиевская лента», а также премия «Антология Русской поэзии», за которую Сергей и награжден медалью имени Антона Павловича Чехова.

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Медаль «Антон Чехов. 160 лет» впервые учреждена российским союзом писателей. Вручение прошло 26 января 2020 года накануне празднования юбилея русского классика. Согласно решению президиума российского союза писателей, медалью наградили участников Антологии русской поэзии и прозы за 2019 год. Медаль является общественной наградой и вручалась за вклад в развитии современной русской литературы. Антология русской поэзии и прозы — это сборник, состоящий из 40 томов произведений современных русских авторов. Около ста человек из полутора миллиона были отобраны для награждения чеховской медалью. Среди них и наш земляк — Сергей Лебедев.