2020-01-31T16:26:14+03:00
Общество

Новая книга «Улицы Владимира от А до Я»: ее ждали 30 лет

Новый городской справочник составила владимирский краевед и писатель Валентина Титова
Павел Новиков
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Какая улица Владимира до революции называлась Подсоборной? Что таит в себе название стоянки Сунгирь? Как в городе появился Андриановский сквер? Ответы на эти и многие другие вопросы читатели смогут получить в книге «Улицы Владимира от А до Я». 30 января во Владимирской областной научной библиотеке прошла встреча с автором книги, известным владимирским краеведом и писателем Валентиной Ивановной Титовой.

Последний раз топонимический справочник «Улицы Владимира» о нашем городе выходил в 1989 году, тридцать лет назад. За это время многим улицам были возвращены их исторические наименования, появилось большое количество новых. «Если мы не будем знать историю нашего города, не будем иметь возможности посмотреть, как он развивался, трансформировался до сегодняшнего дня – о каком будущем может идти речь?» - восклицает Валентина Титова.

Книга «Улицы Владимира от А до Я» - увлекательная экскурсия по городу. Прошлое в ней незаметно переплетается с настоящим, через названия улиц воссоздавая путь, который был пройден Владимиром до наших дней. К слову, речь не только про улицы. Парки, сады, стадионы, даже овраги – картина действительно детальная. Можно сказать, работа над книгой стала главным делом жизни автора, ведь топонимикой города Титова занимается 60 лет! На встрече с Валентиной Ивановной многие признавались: не ожидали, что история места, в котором живёшь десятилетиями, окажется настолько захватывающей.

Валентина Титова во время выступления Фото: Павел Новиков

Валентина Титова во время выступленияФото: Павел Новиков

Автор книги представила её в областной научной библиотеке. Руководитель издательства «Калейдоскоп» Евгений Зарецкий на презентации отметил: «У нас люди годами живут на улицах Каманина, Комиссарова, Растопчина – и не знают даже о том, кто они такие! Книга Валентины Ивановны способна восполнить пробелы в знаниях».

Книгу «Улицы Владимира от А до Я» можно приобрести в отделе краеведческих исследований Центральной детской библиотеки. Адрес: улица Большая Московская, дом 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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