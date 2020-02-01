Во владимирском театре драмы показали, как «Обмануть дьявола»

«Обмануть дьявола» - русско-польская фантазия по мотивам «Мастера и Маргариты» в жанре «игра с персонажем».

«Володин язык»

Спектакль необычен тем, что он дуэтный или, как говорит режиссер, "тандемный". Постановка идет на малой сцене, две актрисы одновременно играют одного человека – булгаковскую Маргариту. Даже в сценарии герои обозначены как «Она» и «Кто-то». Ариадна Брунер уже играет в постановке «Мастер и Маргарита» - там у нее роль Геллы. И вот теперь новый опыт – светлая сторона женщины, которая бросает мужа.

- Маргарита замужем, но уходит к другому, - рассказывает Ариадна Брунер. – Я бы так не смогла. Но ради высшей любви, в моем понимании, идешь хоть куда – в пламя, в ад. Ведь там твой любимый, а без него никак.

«Темную» Маргариту играет польская актриса Камилла Камински. Режиссер Владимир Кузнецов и директор театра Борис Гунин заметили ее 2 года назад во время фестиваля «У Золотых Ворот», где Камилла играла в спектакле «Женщины Карамазовы». Ее метод игры заинтересовал мэтров и актрисе «сделали предложение». На тот момент она мало играла на сцене, в основном снималась в польских фильмах и сериалах и русского языка не знала.

- Когда я увидела сценарий, была в ужасе, - смеется Камилла. - 60 страниц русского текста. Володя сказал, чтобы я не боялась, обещал, что буду играть на польском и английском. Я согласилась. За месяц до премьеры он спросил, смогу ли я играть на русском. К тому времени я уже поняла, что он талант, а я люблю талантов - и я сказала: «Конечно, да». После этого, когда мы работали со сценарием, я просила Володю: «Давай тут обрежем, здесь сократим…» Он отвечал: «Нет, это важно». Ариадна помогла мне выучить фразы.

- Языкового барьера почти не было, - говорит режиссер Владимир Кузнецов. - 5 репетиций мы общались через переводчика, а потом уже сами, понимая друг друга с полуслова. Она назвала это «Володин язык».

«Десерт» для поклонников Булгакова

Владимир Кузнецов уже рассказывал о мистике, которая преследовала его во время постановки «Мастера и Маргариты» - к режиссеру прибегали черные кошки, прилетал ворон. Непонятные вещи происходили и во время репетиций «Обмануть дьявола». Был случай, когда аппарат искусственного ветра неожиданно заработал сам собой, напугав актрис, едва закончивших сцену. А сам Булгаков, по словам режиссера, приходит к нему во сне.

-Михаил Афанасьевич меня не отпускает, -признается Владимир Кузнецов. -Новый спектакль – десерт для его поклонников. Это моя фантазия, игра с персонажем. У Маргариты есть прообраз – последняя супруга писателя Елена Булгакова, благодаря которой мы увидели роман через много лет после смерти писателя. Она была не просто его Музой, она совершила подвиг. Я посвящаю этот спектакль всем женам великих писателей – Софье Толстой, Наталье Солженицыной, Достоевской. У каждого из них была своя Маргарита.

В спектакле звучит несколько языков – русский, английский, польский, немецкий, французсакий, итальянский, иврит. По мнению режиссера, Роман, восставший из пепла - и есть главный герой произведения. Он достается людям, а люди говорят на разных языках. Спектакль планируют демонстрировать каждый месяц, ради него заграничной актрисе придется приезжать во Владимир. Следующий показ уже в феврале.