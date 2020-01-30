«Детям войны» Владимирской области не будут платить 300 рублей в месяц

На январском заседании областного парламента самой «горячей» темой стало обсуждение поддержки «детям войны». Председатель фракции КПРФ Антон Сидорко вынес на обсуждение проект закона, предусматривающий «детям войны» ежемесячную выплату в размере чуть более 300 рублей. По его мнению, в год 75-летия Победы эта мера просто необходима. Однако еще на комитете по социальной политике ЗС многие депутаты скептически отнеслись к данному предложению.

- Пожалуйста, проголосуйте за данный проект хотя бы в первом чтении, чтобы мы потом могли собраться рабочей группой и уже продумывать все остальное: где взять денег, с какого года ввести выплату и так далее, - обратился к депутатам Сидорко. - Данные выплаты есть уже в 21 субъекте Российской Федерации. У нас же до сих пор закон о «детях войны» имеет, по сути рамочный характер. Мы выдали им корочки и дали небольшие льготы. Мне говорят, что в бюджете нет денег на эти выплаты. При этом у нас есть 300 миллионов рублей на здание Госархива, 70 миллионов на пиар властей, а на это денег нет!

Представителя «Справедливой России» Сергея Бирюкова заинтересовало, почему представители КПРФ не вносили эти инициативы в тот момент, когда в прошлом году закон о «детях войны» принимался.

- Сейчас же это больше выглядит как попытка набрать политических очков, - сказал он.

Бирюков напомнил о том, что на комитете по социальной политике против законопроекта выступили не только депутаты, но и представители Счетной палаты, которые посчитали его «крайне непроработанным».

А председатель ЗС Владимир Киселёв поинтересовался, как к законопроекту относятся в областной администрации. Вице-губернатор по внутренней политике Игорь Моховиков ответил, что к идее они относятся хорошо, но без внесений изменений в бюджет области принять закон невозможно, а это могут сделать только депутаты.

Депутаты высказывали самые разные мнения. Коммунист Шамиль Хабиббуллин предложил найти недостающие деньги с помощью повышения штрафов для чиновников, которые неэффективно расходуют государственные средства. Депутат от ЛДПР Иван Лютков выступил против принятия закона, так как он на прошлой неделе, будучи в Совете Федерации, слышал, что единую для всей страны выплату «детям войны» собираются принять на федеральном уровне в ближайшее время. А, стало быть, закон на региональном уровне не нужен.

По предложению Антона Сидорко выступил даже депутат Госдумы от Владимирской области Геннадий Кулик, который приехал 29 января во Владимир. Говорил он много и о разном, но смысл был такой: «На федеральном уровне есть немало программ поддержки социально незащищенных категорий населения, и лучше этого не найти. Так что депутатам на региональном уровне лучше поискать пути, как попасть в эти программы».

Представителям «детей войны» тоже дали слово. Выступила женщина из Радужного и сразу заявила, что деньги им нужны.

- Мы все немолодые люди, и пока вы думаете, как нам помочь, мы стареем. Конечно, спасибо, что депутаты Заксобрания вообще приняли этот закон, дали нам льготы. Например, к врачам попадать без очереди — это хорошо. Но чем отличается человек, родившийся до 3 сентября 1945 года от человека, родившегося после? А в итоге в поликлиниках постоянно скандалы из-за этого, ругань! Ветеранам в этом году выплатят 75 тысяч рублей, а «детям войны» даже 300 рублей не положены?

Однако для принятия закона зажигательной речи женщины не хватило. Против проголосовали шестеро депутатов, «за» 11. При 17 воздержавшихся закон был отклонен.

КСТАТИ

Для того, чтобы платить каждый месяц «детям войны» по 300 рублей, надо изыскать в бюджете от 200 до 350 миллионов рублей.