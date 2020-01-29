Во Владимирской области увеличится взнос на капитальный ремонт жилья

Фонд капитального ремонта домов Владимирской области заказал новый расчет взноса с квадратного метра для жителей региона. Делать расчеты будет ЕРИЦ Владимирской области, тот самый, который и собирает эти взносы. Новый расчет обойдется Фонду капремонта многоквартирных домов в 30,8 миллионов рублей, срок - до 31 декабря 2020 года. Из этого можно сделать вывод, что увеличение платы за капремонт произойдет уже в следующем году. Правда, в самом Фонде капремонте об этом, по понятным причинам, говорить не хотят, на вопрос по телефону нам ответили, что ничего такого не знают.

Отметим, что сейчас взнос в фонд капитального ремонта составляет 6 рублей 50 копеек с квадратного метра жилья. Этот платеж в регионе не менялся с момента его появления в 2014 году.

Каков будет конечный тариф, сейчас сказать невозможно. Главное, чтобы финансовое бремя тарифа, и без того со скипом принятого жителями области, не стало непосильной ношей.

В ряде регионов страны тариф за капитальный ремонт многоквартирных домов уже увеличили. Например, в Санкт-Петербурге еще в прошлом году плата в Фонд капремонта с квадратного метра составляла 4 и 5 рублей в зависимости от типа дома, в 1 января тариф сразу увеличился на 4 рубля. В Воронежской области дифференциации по типу домов нет, тариф с 6 рублей 60 копеек вырос до 9 рублей 8 копеек. В Калининградской области тариф вырос на 1 рубль и теперь составляет 7 рублей 99 копеек. Увеличилась плата за капремонт в Самарской, Новосибирской областях и Красноярском крае.

Отметим, что разговор о возможном повышении тарифа явно не вызвал восторг у представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области. В частности, начальник рассчетного отдела заявила, что расчет был заказан в 2014 году и с тех пор ничего не менялось. О новом расчете представитель Фонда ничего не слышала. О том, что заказ на проведение расчета размещен на сайте Госзакупок и доступен любому желающему, видимо, тоже.