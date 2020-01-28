От 40 и старше: во Владимире растет число возрастных мам

Прошлый год оказался неурожайным на младенцев Владимира: по данным городского ЗАГСа, в областной столице появилось на свет всего 4216 малышей. Это самое маленькие количество за последние десять лет. Для сравнения – в прошлом году новорожденных за год было 4619, а в 2015 году во Владимире добавилось 5509 маленьких жителей. Кстати, двойняшек тоже стало меньше – 63 (а в 2018 их было 75), троен не появилось ни одной. Правда, умирать владимирцы тоже стали меньше – в 2019 году скончалось 4851 человек. Это минимум за последние четырнадцать лет.

Совсем юных, несовершеннолетних, мам во Владимире за прошлый год стало больше, но в пределах статистической погрешности: 20 в 2019 против 18 в 2018. Как и в предыдущие два года, в 14 лет не родил никто. Последний раз четырнадцатилетние мамы были в городе в 2016 году, но целых три. Зато сразу две пятнадцатилетних девочки стали мамами, семь малышей родились у шестнадцатилетних подростков, тринадцать – у семнадцатилетних. Выросло и число «возрастных» мам: в минувшем году 103 женщины старше 41 года стали мамами, а в 2018 их было 75. Немного больше рожать стали и владимирки в возрасте от 31 до сорока лет: их стало 1870. Больше стало и одиноких мам – в прошлом году у женщин, официально не состоящих в браке, родилось 364 ребенка.

А вот молодые женщины в возрасте от 18 до 30 рожать стали, наоборот, реже - в 2019 году жительниц Владимира, родивших в этом возрасте, стало меньше на 377 человек.

Прирос Владимир за последний год и многодетными семьями. Хотя родителей, решившихся родить третьего ребенка, стало меньше - 503 семьи вместо 529 в 2018, число мам и пап, мечтающих о четвертом, пятом и далее карапузе выросло на сорок человек. Владимирки стали и реже отказываться от крох в роддомах – в прошлом году было всего шесть таких случаев, а в 2018 - 15. И реже рожать дома - если в 2018 году вне роддомов на свет появился 21 младенец, то в 2019 – только 12.