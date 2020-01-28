Во Владимире через месяц откроются ясли на 200 мест

На прошлой неделе активисты ОНФ совместно с представителями администрации города Владимира показали журналистам построенные, но пока пустующие ясельные пристройки с детсами. В прошлом году в городе их возвели четыре.

Инспекция началась с детского сада №62 на улице 1-ой Пионерской. Там него всего за четыре месяца была возведена пристройка для детей до 3 лет. За словом «пристройка» скрывается одноэтажный ясельный комплекс, оснащённый по последнему слову не только техники, но и безопасности. Официальный представитель мэрии Александр Карпилович напомнил: детям от трёх до семи лет места в садиках Владимира хватает. Однако для детей ясельного возраста проблема нехватки мест существовала долгие годы (к примеру, на сегодняшний день очередь составляет 195 детей). Теперь, когда во Владимире сделано четыре таких пристройки, рассчитанные в общей сложности на 200 малышей, о проблеме, пожалуй, можно говорить как о решённой.

Детям от трёх до семи лет места в садиках Владимира хватает.Фото: Павел Новиков

«Экскурсия» по ясельному комплексу началась с раздачи бахил участникам рейда. Заведующая детским садом Надежда Маликова провела гостей по всем помещениям, рассказывая о каждом из них: просторная игровая зона, наполненная игрушками, отдельная спальня на 25 детей, хорошо оборудованный пищеблок, в котором малышам можно готовить отдельно. Суперсовременный медицинский кабинет. Наконец, электрические сушильные шкафы! Гости порадовались за тех, кому предстоит тут расти, в нашем детстве садики были совсем другими… По словам Надежды Маликовой, осталось лишь решить вопросы «отчасти юридического плана», и, возможно, уже этой весной ясельный комплекс примет две группы по 25 малышей.

Точно такая же пристройка сделана к детскому саду №87 по улице Крайнова. Заведующая Вера Мельникова показала полностью готовый объект и рассказала, что в 2019 году был сделан ремонт в главном корпусе детсада:

- Были заменены окна на пластиковые, установлено новое крыльцо, отремонтирована кровля, цоколь, отмостка. На сегодняшний день нашему детскому саду будет уже 48 лет, он 1972 года постройки. Последний раз его ремонтировали в 1994 году, поэтому ремонт нам был крайне необходим!

Вера Мельникова рассказала, что очередь в новый ясельный комплекс уже насчитывает 48 малышей. На вопрос о том, когда же новые комнаты наполнятся детским смехом, заведующая ответила: «Это будет февраль-март 2020 года, не позже. Кандидаты на должности воспитателей уже проходят медицинские осмотры».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Завершением рейда стал визит на… пустырь, расположенный в микрорайоне Полянка. Здесь на улице Фалалеевской в 2020 году будет построен ещё один ясельный комплекс на 50 малышей и детский сад на 115 мест для детей от трёх до семи лет. Необходимость такого строительства назрела ещё с середины девяностых, но возможность появилась только сейчас. Как сообщил главный архитектор города Андрей Быков, стоимость проекта – порядка 50 миллионов рублей, причём здание будет возведено «под ключ». Все документы уже готовы, неувязок с деньгами быть не должно.