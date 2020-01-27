2020-01-26T10:13:34+03:00
Общество

Регоператор «Биотехнологии» халтурит, а мусоровывозящая компания «Спецтранс» не собирается покидать владимирский рынок

Пока «Биотехнологии» закупают новые неудобные контейнеры, на складе у «Спецтранса» пылятся более 500 штук
Алена Головина
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Жители дома 51А на улице Балакирева привыкли к раздельному сбору мусораЖители дома 51А на улице Балакирева привыкли к раздельному сбору мусораФото: Алена Головина
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К концу подходит январь, а на некоторых контейнерных площадках города до сих пор лежит новогодний мусор, припорошенный снегом. Подобную картину можно наблюдать напротив 8 дома по улице Василисина. Новые контейнеры регоператора видны издалека. Но если подойти поближе, в глаза бросаются переполненные баки для стекла и заглубленный контейнер «Спецтранса». Видимо, мусоровывозящая компания про них забыла. Рядом валяются переполненные пакеты и ящики с пустыми бутылками. Однако эту «красоту» регоператор убирать не стал, а просто закрыл вход на контейнерную площадку своим мусорным баком, чтобы новогоднее безобразие не мозолило глаза прохожим. Рядом с домом 13В на Завадского контейнер стоит в перевернутом состоянии. Попробуй догадайся, что этим хотел сказать регоператор. Тем временем, на складе у «Спецтранса» пылятся более пятисот контейнеров. Директор компании Антон Сивков заявил, что никто с ними переговоры не ведет.

На Василисина, 8 контейнер Биотехнологий прикрывает переполненные баки Спецтранса Фото: Алена Головина

На Василисина, 8 контейнер Биотехнологий прикрывает переполненные баки СпецтрансаФото: Алена Головина

- У нас никаких взаимоотношений с «Биотехнологиями» на бумаге нет, устных переговоров тоже нет. Никто не хочет использовать наш опыт, которым мы готовы делиться. Мне вообще непонятно, зачем нам нужна новая программа по раздельному мусору. У нас в городе эта система работала 6 лет. И люди привыкли. Что тут еще разрабатывать? - заявил Антон Сивков. - Зачем учить детей раздельному мусору в детских садах? Их родители уже научили или научат, если понадобиться.

Раздельный сбор мусора был организован на 280 контейнерных площадках Владимира и еще на 50 площадках в Суздальском, Собинском и Судогодском районах. И люди привыкли к такой схеме утилизации отходов.

- Сначала было непривычно. Пришлось покупать еще два ведра. Стали сортировать. Привыкли наконец. Я даже начала чувствовать, что вот, цивилизация и к нам пришла, хотя изначально мне не очень-то хотелось тратить деньги на ведра и сортировку. И вот на тебе, опять отменили. И что? Вон он мусор валяется. Сейчас посмотрим, что в квитанциях будет за этот разведенный властями бардак, - говорит Альбина Васильевна, жительница дома 51А по улице Балакирева.

Антон Сивков заявил,что готов к переговорам с региональным оператором еще в течение двух недель.

На улице Завадского 13 А региональный оператор оставил контейнер в перевернутом состоянии Фото: Алена Головина

На улице Завадского 13 А региональный оператор оставил контейнер в перевернутом состоянииФото: Алена Головина

- Мы ждем,что и власть услышит своих же жителей. Ведь Шохин понимает, что именно он является главным в городе, и в первую же очередь гневаются его жители. Надеюсь, что мы все-таки сможем добиться вменяемых переговоров с «Биотехнологиями» с точки зрения раздельного сбора и возможного сотрудничества. Я говорю об адекватных объемах, которые будут рентабельны для нас, - заявил Антон Сивков.

Пока же часть сотрудников «Спецтранса», в коллективе трудятся около 60 человек, ушли в оплачиваемые отпуска. Если за две недели ситуация не изменится, то, возможно, некоторых придется сократить. Но компания не собирается прекращать свою деятельность на владимирском рынке. Она продолжает работать с юридическими лицами. Кроме того, у руководства есть идеи, как развивать бизнес дальше.

Новогодний мусор и баки для раздельного сбора Спецтранса по-прежнему занимают контейнерную площадку возле 8 дома на улице Василисина Фото: Алена Головина

Новогодний мусор и баки для раздельного сбора Спецтранса по-прежнему занимают контейнерную площадку возле 8 дома на улице ВасилисинаФото: Алена Головина

Региональный оператор не стал вывозить горы новогоднего мусора с контейнерной площадки на улице Василисина напротив дома 8, а просто прикрыл его своим баком

Региональный оператор не стал вывозить горы новогоднего мусора с контейнерной площадки на улице Василисина напротив дома 8, а просто прикрыл его своим баком

ИСТОЧНИК KP.RU

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