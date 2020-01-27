В детской поликлинике на Пушкина уволился единственный пульмонолог

В детской городской больнице №1 на Студеной горе 31 декабря уволился единственный врач-пульмонолог. Елена Андрианова проработала там почти три года, с 27 февраля 2017 по 31 декабря 2019.

Интересен тот факт, что должность врача-пульмонолога в детской городской поликлинике №1 вообще не предусматривалась штатными нормативами, сообщают в областном департаменте здравоохранения.

- Учитывая потребность детского населения в получении данного вида специализированной медицинской помощи, руководством поликлиники была введена данная должность по замене должностей (вместо должности врача аллерголога-иммунолога), - пояснили в ведомстве.

На учете у пульмонолога Андриановой стояли чуть больше семисот владимирских детей: 717 детей с бронхиальной астмой, два ребенка с муковисцидозом и 15 - с бронхолегочной дисплазией.

Наличию этого врача были рады и те родители, у которых дети на учете у пульмонолога Андриановой не стояли.

- У моего ребенка есть определенные проблемы со здоровьем, требующие периодического посещения пульмонолога и лора. Педиатр сначала отправляет нас у пульмонологу на прием, а пульмонолог - к лору. Оба врача в одном здании. Это очень удобно.А теперь как? - рассказала владимирка Ольга Пересветова.

Известно, что пульмонолог Андрианова ушла из государственной поликлиники в частную, которая находится в Ленинском районе. Кстати, прием к ней стоит 900 рублей. Хотя врач и раньше там подрабатывала. Но видимо, не выдержала нагрузки. В департаменте здравоохранения сообщают, что маленькие пациенты без помощи специалиста не останутся. Уже с 28 января раз в неделю по вторникам с 16.30 до 18.30 в детской городской поликлинике на Студеной будет вести прием пульмонолог. С 1 февраля педиатры смогут записывать детей по интернету к пульмонологам в ОДКБ, по так называемом системе «врач-врач». Родителям не придется самим искать свободное время на портале Госуслуг.