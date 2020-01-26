Священник с перфоратором: кто и зачем занимается во Владимирской области благотворительностью

Все привыкли, что на государство в смысле поддержки, если у тебя беда или просто тяжелая ситуация в жизни, рассчитывать не приходится. К счастью, во Владимирской области есть благотворительные фонды, куда можно обратиться, когда стало совсем плохо. Но мало кто задумывается, какие проблемы у самих благотворителей, как порой тяжело помогать и как легко стать нуждающимся. Суздальская организация «Свет жизни» и центр поддержки «Покров семьи» из Боголюбово рассказали о себе и своих подопечных.

Гуманитарная помощьФото: Екатерина Дронова

«Нужны работники, а не многодетные мамы»

Промышленная, 9 - заброшенное здание в промзоне Суздаля. Старые таблички «Рынок» и «Не влезай, убьет!» Здесь не водят туристов, а службы доставки считают, что ошиблись адресом. Между тем именно сюда люди идут за помощью. Главное, найти вход и заветную вывеску «Свет жизни». За дверью – свой сэконд-хэнд: одежда, обувь для взрослых и детей. Несколько человек выбирают что-то себе. Вещи б/у, зато даром. Дальше по коридору – комната для занятий с психологом, мини-класс для уроков по визажу и прическам для девочек, занятия по кулинарии, тренажеры и спортзал с раздевалками. Все это, в том числе ремонт - подарки спонсоров и помощь обычных людей. Помещение даже освятили бесплатно. Вот и сейчас в классе, где учат резьбе по дереву, матушка Наталья что-то чертит карандашом на стене. Объясняет - это заготовка под роспись. Совсем скоро здесь появится красивый морской пейзаж во всю стену. Эскиз она нарисовала сама – Наталья Викторовна художник, учитель ИЗО. Ее муж – священник, настоятель храма святителя Николая в селе Экиманское. Строитель по профессии, он тоже приходит помогать: батюшка часто появляется здесь с перфоратором. Между тем, в православной семье Юрьевых 7 детей, свое хозяйство, скот. Да и живут неблизко – приезжают из Барского городища. Тем не менее, за свою помощь супруги денег не берут.

Елена Кислякова — подопечнаяФото: Екатерина Дронова

- Мы хотим быть личным примером для своих детей, - говорит матушка Наталья. - В воспитании все делают одну ошибку – словами красиво объясняют, а личного примера нет. Воспитывать надо делами. Если ты только говоришь, то такому воспитанию грош цена. Мы прививаем своим детям, что нужно отдавать, делиться, тратить свое время на других.

Сюда приходят трудные подростки, малообеспеченные, инвалиды. У Елены Кисляковой из села Весь пятеро детей, она мать-одиночка. Муж бросил семью, ушел от жены к ее сестре, а потом и вовсе умер. Елена работала диспетчером в такси, откуда ее «попросили». Пыталась найти работу в Суздале, но не смогла, влезла в долги. Пришлось обращаться в «Свет жизни».

- Меня даже посудомойщицей не берут, хотя по профессии я повар, - рассказывает Елена. - Везде честно говорят: «Нам нужны работники, а не многодетные мамы». Еще у меня нет своего транспорта, я завишу от автобуса, а он «ходит» очень неудобно. Три рейса – в 6.50, 12.00 и последний в 15.20. Какой работодатель согласится? На полдня работы не найдешь, а на такси будет уходить вся зарплата.

Рейсовый автобус «везет» в Суздаль пассажиров из четырех селений – Романово, Омутское, Менчаково и Весь. Народу едет мало, бензин постоянно дорожает и «гонять» автобус чаще невыгодно. Некоторые подопечные «Света жизни» из сельской местности не могут найти работу именно из-за проблем с транспортом.

Людмила Мысловская и Иоанна ПавловаФото: Екатерина Дронова

- Даже если есть свой старый автомобиль, он постоянно ломается и вся зарплата будет уходить только на ремонт, - говорит председатель организации «Свет жизни» Елена Голубева. - Если взять новую машину в кредит, то на его погашение опять же будет уходить вся зарплата, еще и не хватит.

Помогать суздальцам Елена Голубева хотела всегда. Долгое время она возглавляла суздальское отделение фонда «Дар жизни». На руках у самой Елены был лежачий ребенок-инвалид. Ее дочь Настя родилась с поражением центральной нервной системы - девочка не могла ходить, не видела и не говорила, только слышала. Елена возила дочь по святым местам, а когда Насте исполнилось 7, повезла ее в Киево-Печерскую Лавру.

Людмила Мысловская и педагог по рукоделиюФото: Екатерина Дронова

- В Глинской Пустыни нам посоветовали посетить монаха-затворника, который жил в лесу, -рассказывает Елена. -Мы нашли его и попросили помолиться за нашу дочь. Он молча кивнул и ушел. Позже нам передали стих, который он написал про Настю. «Я видел ангела, два сломанных крыла. Измяты, словно после тяжкой битвы. Лежал он тихо, чуть дыша. И лишь огромные глаза воздеты были для молитвы. (…) Как жаль, что мы, не думая, греша, и занятые более собою, не ведаем, какими муками и чьею болью спасается душа.» Я поняла, что Настя никогда не встанет и не заговорит.

До сих пор Елена уверена, что именно Настя «заставила» ее заняться благотворительностью. Вопреки прогнозам врачей, девочка прожила 16 лет. А Елена поняла, что поддерживать семьи с детьми-инвалидами в Суздале некому. После смерти дочери Елена взяла в семью двух приемных детей. Возглавила благотворительную организацию «Свет жизни», которая в конце прошлого года получила президентский грант – 500 тысяч рублей.

- На эти деньги мы частично оплатим коммуналку (в декабре только за отопление отдали почти 50 тысяч), -говорит Елена Голубева. - Часть средств пойдет на зарплату педагогам - резьба по дереву, уроки кулинарии и красоты. Организуем 8 поездок в Суздаль для детей из деревень: будут автобусы на 35 мест, от меня бесплатные экскурсии по Суздалю, обед в кафе.

На базе городской библиотеки для местной молодежи организовали киноклуб, где показывают экранизации книг, чтобы юным зрителям захотелось их прочитать. Расписание кружков и секций – единоборства, футбол, фитнес – можно найти на сайте светжизни33.рф и в одноименной группе ВКонтакте. Пункт гуманитарной помощи работает ежедневно с 11.00-15.00. В свою очередь, сами благотворители рады любой посильной помощи – здесь всегда ждут волонтеров и спонсоров.

«Семью надо поддерживать, а не разрушать»

Еще одна благотворительная организация - в Боголюбово. Центру защиты материнства «Покров семьи» нет и года, а здесь уже около двухсот подопечных. Среди них – мать пятерых детей, 39-летняя Наталья Царева из Лемешков. Старшему сыну – 8 лет, младшей дочке – три месяца. Сама Наталья – бывший бухгалтер: карьера закончилась, когда начался бесконечный декрет; муж – ветеринар. Доход у семьи небольшой, скромное жилье. Даже для детской комнаты в 14 квадратных метра, где обитают четверо старших ребят, понадобилась специальная мебель – обычная «не вошла» бы.

- Когда хотела обставить детскую в доме, просила у продавцов скидку на мебель – мне отказали, -рассказывает Наталья. - Тогда попросили официально от организации – сразу сделали скидку 20 тысяч рублей. Получилась такая экономия, что мы еще и диван купили. Наш сын Кирилл очень любит рисовать, за день может изрисовать весь альбом. Теперь мы часто покупаем ему наборы для рисования, потому что с одеждой и продуктами нам помогают здесь и у нас остаются «свободные» деньги.

Матушка Наталья — доброволецФото: Екатерина Дронова

Бывает так, что Наталье нужно пойти в поликлинику с одним ребенком и чтобы не таскать всех, она бесплатно приводит малышей в детский уголок благотворительного центра. Мини-игровую здесь организовали на средства субсидии, также закупили швейные машинки для занятий рукоделием. Кроме того, здесь вяжут, рисуют, вышивают, учатся домоводству. На Президентский грант – 460 тысяч – в полуподвальном помещении, где находится организация, сделали часть ремонта, устроили бесплатные консультации психолога и юриста. Уже нашли педагога-краснодеревщика, а значит, будут уроки резьбы по дереву. В планах – патриотическое воспитание подопечных, идет поиск преподавателя.

- Я была в шоке, когда узнала, что в некоторых школах на уроках обществознания детей учат помогать родителям за деньги и таким образом зарабатывать, -говорит руководитель ВООО «Покров семьи» Людмила Мысловская. - Платно помыть посуду, вынести мусор. Это настоящее разрушение семьи, понятий. Дети не знают, что такое помощь маме, взаимовыручка, нравственность, добрые дела.

Иногда помощь благотворителей помогает спасти семью в прямом смысле.

- Одна из наших подопечных – мать четырех детей – не могла лечь с заболевшим ребенком в больницу, потому что не с кем было оставить других ребят, - рассказывает Людмила Эвальдовна. - Она хотела лечить малыша дома, под наблюдением участкового педиатра и под свою ответственность. Ей вызвали опеку, чтобы у нее забрали детей! Три часа она что-то доказывала с больным ребенком на руках. Вместо того, чтобы помочь матери в трудной ситуации, облегчить положение, ей создают новые проблемы. Если бы у нас был приют – она могла бы написать доверенность и оставить детей у нас.

Приют для женщин, попавших в кризисную ситуацию – мечта боголюбовских благотворителей. После долгих мытарств даже нашли помещение – аккурат по соседству с самой организацией. Вот только цена вопроса - 4 миллиона рублей, которых у благотворителей нет.

Наталья Царева и дочь Нонна

- Кризисная ситуация может быть в любой семье – те же погорельцы, -говорит Иоанна Павлова, координатор по ЦФО Общероссийского общественного движения «За жизнь!» - Когда муж или родители заставляют женщину делать аборт, а она хочет рожать. Когда просто некуда деться. Приют предполагает домашнюю обстановку, там можно будет жить даже с новорожденным до примирения с родственниками. Пример для подражания – приют в Воронеже, где помогают даже беременным с ВИЧ. Кстати, при грамотной терапии инфекция не передается ребенку от матери и малыш может родиться здоровым.

Чиновники важность вопроса понимают, но помочь не могут. Одна из причин отказа – предположение, что приют не будет востребован. Благотворители опровергают – приют будет переполнен. Главное – проводить доабортные беседы с женщинами, однако и такой возможности у психологов-консультантов пока нет.

- У нас нет доступа к этим женщинам, - негодует Людмила Эвальдовна. - Разрешить нашим психологам доабортные беседы должны в департаменте здравоохранения, и такие переговоры были. Но пока это так и осталось просто нашей мечтой. Думаю, причина в том, что аборт – платная услуга, а доабортная консультация – нет. А ведь почему женщины идут на аборт? Часто из-за материальных проблем или давления близких. Психологи рассказали бы женщинам о нашем центре, о приюте, где им помогут. К примеру, в Коврове такая помощь есть. 15-20% женщин после консультации сохраняют беременность. Есть случай, когда девушке просто показали пинетки и она передумала делать аборт. Другой подарили сапоги и на радостях она также решила рожать.

Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также желающих помочь центру «Покров семьи» ждут по адресу: Боголюбово, ул.Западная, 12-А. Подробнее об организации можно узнать на сайте pokrov-s.ru и в одноименной группе ВКонтакте.