Во Владимире открылась выставка экспонатов с раскопок Артании - древнего государства в Мещере

Во владимирской областной научной библиотеке открылась выставка с внешне непритязательным названием "Украшения древних жителей Мещеры". Около 50 экспонатов, в основном бронзовых украшений, выставлены в витринах на втором этаже и доступны для осмотра всем посетителям библиотеки бесплатно. Однако за бронзовыми бляхами и подвесками, остатками мечей булатной стали стоит легенда не хуже Трои или Атлантиды.

Горшок из кургана с загодочными руническими письменамиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Ученые-археологи, которые много лет занимаются раскопками на границе Владимирской и Рязанской области, считают, что в этом краю со II по VII век нашей эры существовало древнее государство народа, который называют Рязано-окцами - Артания. Точнее, протогосударство - без четких границ и структуры управления, но со всеми признаками единой территории и единого народа. Это скорее гипотеза, чем общепризнанная версия, однако доказательства существования Артании достаточно весомые.

Гусиные лапки - один из типичных элементов подвесокФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В археологической науке Артания (само название взято из средневековых арабских источников) называется культурой рязано-окских могильников. Во время многочисленных раскопок погребальных курганов на территории современной Мещеры было сделано множество интересных находок. Прежде всего, это бронзовые украшения, причем как в древнеславянском стиле - круги со светилом и древом жизни в центре, подвески с языческими символами, гривны "с коробочкой", так и стилизованные под древний Рим бляхи. Археологи считают, что украшения в древнеримском стиле свидетельствуют о тесных связях Артании с Римской империей, возможно, ее древние жители воевали в качестве наемников в римской армии. О воинственности населявших древнюю Мещеру племен свидетельствуют и многочисленные находки булатных мечей дамасской стали - очень редкое и дорогое для первого тысячелетия нашей эры оружия. Причем найдены не только сами мечи в количестве 75 штук (это очень много, на всей территории Киевской Руси только около 100 таких находок), но и заготовки - это, по мнению исследователей, означает, что древним рязано-окцам был известен секрет дамасской стали и мечи не завозились, а ковались на месте. Косвенно в пользу этой гипотезы говорит то, что болотная железная руда действительно легче поддается обработке, чем горная - она мягче, ковать ее можно буквально из русской печи.

Женские украшения подчеркивали высокий статус обладательницыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Откуда же взялся в наших краях этот загадочный народ - артанцы? Опять же по версии местных ученых, в I-II веках нашей эры небольшая группа хорошо вооруженных кочевников - возможно, сарматов - пришла в мещерские болота из донских степей. Однако место здесь для выживания оказалось не слишком удачным - на мещерских болотах ничего не растет, невозможно заниматься земледением, и, съев всю дичь, кочевники во время Великого переселения народ двинулись дальше, на территорию современных Эстонии и Финляндии. Смешавшись там с викингами и германцами, они в таком обновленном составе вернулись в Мещеру и основали варварское государство Артанию. Эту версию, кстати, поддерживал Тур Хейердал.

Изображения лошадей свидетельствуют о связях Артании с кочевникамиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Жили рязано-окцы в основном охотой и "таможенным делом" - по Оке и Нерли проходил Великий Серебряный путь, по которому арабы торговали с викингами. На берегах реки жители Артании основали "таможенные посты" и собирали дань с проходящих судов, а иногда попросту грабили. Да, это уже совсем натяжка, но такая гипотеза есть, и она подтверждается многочисленными кладами из арабских и римских монет на берегах малых речек - Пры, Колокши, Черной.

Изображения лошадей свидетельствуют о связях Артании с кочевникамиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

По мнению исследователей рязано-окской культуры, в племенах царил матриархат. Во главе Артании стояла Великая Матушка, правда, как передавалась власть - выборно или наследственно - неизвестно. Большей частью бытовых дел тоже занимались женщины, даже изготовлением тех самых украшений, которым артанцы обвешивались с ног до головы, чтобы звенящие подвески отгоняли злых духов. Именно в женских могилах найдены формы для отливки бронзовых подвесок.

А священным, тотемным животным у племен рязано-окцев был гусь (не отсюда ли название речки Гусь?). Голова гуся украшает верх большей части подвесок, а внизу висят звенящие гусиные лапки. Гусь в мифологии, судя по всему, тащил колесницу, на которой стоял бог или богиня Солнца, Ярило.

На берегах мелких рек находят клады арабских монетФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Государство Артания процветало до середины VII века нашей эры, после чего довольно быстро развалилось, дав начало племенам, населявшим Мещеру в более позднее время - мокша, эзра, мери, мурома. Что же случилось? Если гипотеза, что Артанию погубил метеоритный дождь. Он пробил многочисленные кратеры в болотистой земле Мещеры, которые стали озерами (поэтому сейчас Мещера - озерный край), что окончательно отрезало тогдашним племенам возможность заниматься земледелием, а охотой многочисленный народ было не прокормить.

Как бы то ни было, гипотеза Артании, при всей ее неоднозначности, интересна, а украшения древних жителей Мещеры впечатляют сложностью и фантазией. Посмотреть можно в областной научной библиотеке на улице Дзержинского, вход свободный.

Нагрудная бляха, стилизованная под римское украшениеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Часть ученых считает теорию существования Артании большой натяжкой - не могла скудная земля прокормить полноценное государство. Они объясняют все проще и банальнее - в мещерских лесах было, говоря прямо, разбойничье логово. Болото и густая чаща идеально прятали любителей пограбить чужое добро, которые налетали на ладьи, идущие водными путями по Оке и Волге и с добычей скрывались в непроходимых лесах, где посторонний в жизни не выберется живым. Этим объясняется и большое количество оружия, и клады по берегам мелких несудоходных речек - там попросту прятали добычу. В любом случае, древняя владимирская земля таит еще много загадок.

Символика Солнца, типичная для древних славянФото: Анна ДЕКТЯРЕВА