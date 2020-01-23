Владимирцы сдали на переработку 25 ёлок

После завершения новогодних праздников выброшенные ели встречаются повсюду. Некоторым жителям почему-то сложно донести хвойные деревья даже до контейнерной площадки. Отслужившие свою службу новогодние красавицы встречаются на газонах возле подъездов или валяются прямо под окнами. Видимо, хозяева избавлялись от них прямо через балкон. Компания «Спецтранс» впервые в этом году предложила владимирцам альтернативу — не бросать ели, где попало, а сдать их в переработку и получить щепу. Для этого во Владимире с 14 по 20 января на улицах Балакирева и Чехова установили специальные контейнеры, а на Верхней Дуброве и Строителей елки можно было отправить в измельчитель. Директор компании «Спецтранс» заявил,что владимирцы проявили огромный интерес к этой акции.

Некоторые ели в контейнеры не помещаютсяФото: Елена Масленникова

- Мы считаем, что эта акция прошла достаточно удачно. Мы получили положительный отклик от жителей. За несколько дней было сдано в переработку 25 елок. Да, это немного, но, мы поняли,что многие горожане просто не знали об акции. Они подходили и интересовались, - рассказал Антон Сивков.

Из 25 елок половину оставили в контейнерах, а остальные — переработали в щепу через измельчитель. Только 2 человека забрали щепу. Видимо, многие не знают, что переработанные хвойные деревья можно использовать в садах и огородах.

- У нас в компании сотрудники в очередь выстроились за этой щепой. И люди, которые подходили посмотреть на измельчитель, тоже говорили, что в следующем году обязательно принесут свою ель и заберут щепу в свой сад, - рассказал Антон Сивков.

Спецтранс предлагает переработать ели в щепуФото: Елена Масленникова

В «Спецтрансе» собрали отзывы жителей относительно акции с новогодними елями и сделали выводы. В следующем году руководство компании обещает сообщить о сроках утилизации живых елей задолго до Нового года. Увеличится количество пунктов приема хвойных деревьев. Появится больше точек, где будет работать измельчитель.

- Нам поступило много звонков от организаций, которые готовы предоставить площадки для пункта приема елей. Мы с удовольствием этим воспользуемся и поставим там свои баки, - рассказал Антон Сивков.

У директора компании есть еще она идея — использовать щепу для обсыпки границ детских площадок. Так делают во Франции. Переработанные хвойные деревья очень долго сохраняют запах.