2020-01-22T16:42:39+03:00
Общество

Детская больница требует двести тысяч рублей с родителей маленького пациента

Мальчик случайно испортил дорогой прибор
Ирина Мальцева
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Областная детская клиническая больницаОбластная детская клиническая больницаФото: Яндекс
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Областная детская клиническая больница обратилась в суд с иском к маме восьмилетнего мальчика. В конце января прошлого года ребенок с ней был на приеме у кардиолога, из-за проблем со здоровьем ему решили провести в общем-то стандартное исследование – поставить аппарат суточного мониторирования ЭКГ. Так и сделали, но через два дня женщина пришла в больницу со снятым аппаратом. Оказалось, дорогостоящее кардиологическое оборудование случайно испортил ребенок. Ночью мальчик встал в туалет и, как предполагают взрослые, решив помыть руки, намочил небольшую коробочку, прикрепленную к его груди.

Владимирка написала объяснительную записку, как попросили в больнице. Женщина готова была оплатить ремонт регистратора Schiller FD5-plus, но это не потребовалась. Технические эксперты, к которым обратились сотрудники больницы, заявили, что восстановить его невозможно. Тогда сотрудники больницы предложили молодой маме оплатить такой же аппарат. Причем, как подчеркивают в больнице, специально выбрали фирму, предлагающую регистратор по самой низкой цене, и даже были готовы принимать деньги в рассрочку. Правда, даже самый дешевый аппарат стоил 233 тысячи рублей.

Горожанка, у которой просто не было таких денег, отказалась платить. Как рассказали в областной детской больнице, таких прецедентов у них раньше не было. Суточный мониторинг кардиологи проводят уже много лет, но до сих пор аппараты возвращались в целости и сохранности. Рассматривать дело начали еще в начале ноябре прошлого года, но сначала заседание откладывали, чтобы истец мог предоставить доказательства, а потом начали рассматривать сначала, поскольку в качестве соответчика привлекли отца мальчугана. Рассмотреть вопрос Фрунзенский районный суд должен 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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