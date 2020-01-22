2020-01-21T17:54:55+03:00
Общество

Во Владимирской области открылся новый животноводческий комплекс Александр БАЙКОВ

В СПК «Пионер» заработали супер-современные коровники
Александр Байков
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"У нас все чики-пуки""У нас все чики-пуки"Фото: Александр Байков
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В минувшую пятницу в Судогодском районе губернатор Владимир Сипягин торжественно открыл новый животноводческий комплекс на базе СПК «Пионер». Комплекс уже работает три месяца, но официальное открытие произошло 17 января. Губернатору показали новые корпуса на 400 голов, в которых есть все современные условия для коров: и чесалки, и станки для обработки копыт, родильное отделение, доильный зал. Также введены в эксплуатацию танки для охлаждения молока: один импортный, другой отечественного производства.

Всего в СПК «Пионер» около 3000 голов скота. 1100 коров - это дойное стадо, остальные - молодняк и быки. Всего предприятие на данный момент выдает 27 тонн молока, которое потом поставляется на Судогодский молокозавод и после поступает на прилавки магазинов. Цена за молоко составляет 36 рублей за пол-литра.

– У нас качественное молоко, молоко высшего сорта, – заявил генеральный директор СПК «Пионер» Попков Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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