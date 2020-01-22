ФАПы во Владимирской области не построили из-за происков конкурентов и проблем с контрактами

На пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин рассказал, почему главврачи больниц больше не должны быть завхозами

Про недостроенные ФАПы

Скандальная тема - недостроенные ФАПы. В пример журналисты привели ФАП в селе Парфеново, который по отчетам должен быть уже сдан, а реально находится в стадии котлована, накрытого пленкой. На строительство было выделено 12 миллионов рублей из федерального бюджета.

Губернатор проблему со строительством ФАПов признал.

- Это связано с разными факторами. Например, с заявлениями в ФАС, которые иногда подают структуры, в этой сфере никогда не работавшие и даже находящиеся не во Владимирской области, - сказал Владимир Сипягин. - Что это, желание остановить процессы? 22 раза подавали заявление в ФАС на 21 ФАП. Вторая проблема - ненадлежащая работа тех компаний, которые выходили на торги.

На данный момент из 21 ФАПа, которые должны были быть построены в прошлом году, введено в эксплуатацию 12, остальные строятся. А для решения проблемы с торгами есть отдельная идея - изменение системы закупок.

Госзакупками займутся специально обученные люди

Во Владимирской области, рассказал Владимир Сипягин, существовала некоторая неразбериха в сфере госзакупок.

- Функции заказчика оказалась размыта, конкурсную процедуру формируют те люди, которые далеки от этого, - объяснил он. - Все это замедляет проведение торгов и выполнение задач по нацпроектам. Врач должен лечить, учитель - учить, а строитель строить.

Поэтому в области будет трансформироваться вся система госзакупок и госзаказов - чтобы за нее отвечали специальные структуры, с учетом цифровизации. С этой целью департамент имущественных и земельных отношений будет передан под руководство вице-губернатора Аркадия Боцана-Харченко.

Платить за стаж семейной жизни нечестно?

Один из вопросов "не в тренде", на который ответил Владимир Сипягин, касался сокращения выплат супругам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет. При Светлане Орловой для них были введены премии - по 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно к юбилеям свадьбы. В прошлом году губернатор выплаты сократил до 10 тысяч рублей, перераспределив средства на "детей войны".

На эту тему губернатор сказал, что вообще не считает такой вид помощи пожилым гражданам справедливым.

- Если люди прожили в браке 69 лет и один из супругов умер - второму ничего не положено? А если пожилой человек вообще жил один, ему не надо помогать? Почему надо делать привязку именно к датам семейной жизни? Пожилым помогать надо адресно и более системно, - сказал Владимир Сипягин.

Владимир СипягинФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

КСТАТИ

"Поглощения" ЕРИЦ не будет?

Одна из горячих тем, не относящихся к вывозу мусора - предполагаемое поглощение единого расчетно-информационно центра (ЕРИЦ) структурой "Владимиртеплогаз". Слухи о том, что такое поглощение планируется, ходят второй месяц.

- Даже понятия "поглощение" быть не может, - сказал губернатор. - Это совершенно самостоятельные структуры, которые занимаются разными задачами. "Владимиртеплогаз" - теплоснабжением части Владимирской области, ЕРИЦ - сбором платежей, и не только за тепло. Это две разные структуры, и поглощения здесь не было и быть не может.

Кстати, 22 января пройдет заседание комитета Заксобрания, на котором как раз будут рассмотрены вопросы, касающиеся ЕРИЦ и "Владимиртеплогаза". Посмотрим, какие выводы сделают депутаты.