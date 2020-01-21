Открытие детской поликлиники в Судогде отложено из-за некачественного ремонта

На прошлой неделе губернатор Владимир Сипягин посетил детское отделение Судогодской районной больницы имени Поспелова. Еще в декабре подрядчик должен был сдать объект, но что-то пошло не так. И у главного врача, и у администрации области есть претензии к исполнителю работ.

Конкретно: ремонт не выполнен в срок, не завершены работы и по внутренней отделке. Подъезд к поликлинике грязный, дорога "убитая". Открывающиеся двери находятся на одном уровне с землей. В обшем, не надо быть специалистом-строителем, чтобы понять - с работой подрядчик справился не полностью.

На этом фоне первый этаж больницы впечатлил: выглядит современно и красочно. Герои мультфильмов на стенах, детский уголок и регистратура. Открыт рентген-кабинет с новым цифровым рентген-аппаратом. Всего на оборудование потрачено 23 миллиона рублей. К Судогодской поликлинике прикреплено около 7 тысяч детей. Прием маленьких пациентов будут вести как и врачи педиатры, так и узкопрофильные специалисты.

Кроме того, губернатору не понравилось, что главный врач должен заниматься вопросами строительства. Правда, как далее выяснилось – больше некому. Владимир Сипягин предложил создать специальную службу, которая и будет следить за работой подрядчиков, а также формировать закупки.

Уже после того, как Владимир Сипягин покинул поликлинику, главный врач больницы рассказал журналистам, что за месяц подрядчик должен будет устранить все проблемы и вскоре детское отделение в Судогодском районе начнет свою работу.