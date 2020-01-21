Крещенская оттепель: погода всё-таки испугала владимирцев

В ночь на 19 января владимирцы отметили Крещение. Несмотря на оттепель, в области была оборудована 41 купель, 4 из которых в областном центре: на озерах Семязино, Глубоком, на Гусинке и Заклязьменском.

В мороз было бы легче

Официально купель на Семязино "заработала" около 23.00. Примерно час к озеру можно было проехать на личном автотранспорте, а затем пройти обряд омовения, не выстаивая голышом длинную очередь. Где-то до полуночи горожане спокойно шли к купели и окунались. Но многие ждали 12 часов, считая, что святой вода становится именно к этому времени.

- Я не понимаю, почему все ждут полуночи. Спасатели сказали, что батюшка был здесь в час дня и воду освятил. Я сюда спокойно заехала на машине, припарковалась, искупалась без очереди, - рассказала горожанка Евгения Конькова.

Желающие могли согреться у костра после купанияФото: Алена Головина

Около 80 процентов окунающихся - мужчины. Тенденция сохраняется из года в год. Тех, кто проходит обряд омовения в первый раз, можно было определить сразу. Они терялись, не зная, к какому краю проруби подойти, громко кричали и забывали сланцы в купели.

- Ой, холодно с непривычки. Я вот 7 лет не купался. Решился наконец. Грешный я. Решил искупить свою вину и всё такое, - признался горожанин Артур Руфов.

Женщины шли к купели группами. «Вон та группа в полосатых купальниках» - это как раз про них. В сорочках, как было лет 10 назад, уже никого не увидишь. Сплошь пляжный формат. За ними подтягивалась молодежь.

- Ну грешным я себя не считаю, а для здоровья нужно. Ребята у меня три года подряд купаются и перестали болеть. Я тоже хочу, - рассказал Семен Разов.

За купающимися следила камера видеонаблюденияФото: Алена Головина

В крещенскую ночь температура опустилась до минус 2, температура воды – до плюс 3. Купальщики со стажем говорят, что в такую погоду тяжелее проходить обряд омовения.

- Вот вроде температура воды и в морозы такая же. Я по своим ощущениям сужу. Но когда морозец, кажется, что в купели вода теплее. А если еще и ветрено, возникает ощущение, что на улице ужасно холодно, - рассказал Александр Потапов.

За купальщиками приглядывали камеры видеонаблюдения

На Семязино спасатели намерили толщину льда сантиметров в 20, где-то даже до 30 доходило. Но спасателям в связи с теплой погодой все равно пришлось внести в обряд кое-какие корректировки.

- В этом году из-за относительно теплой погоды пришлось поставить купель в другом месте. Так как люди приезжают сюда купаться и по выходным, я про моржей говорю, в той проруби стало размыто, и пришлось сделать купель немножко левее и продвинуть к середине озера, - рассказал Виталий Дураев, госинспектор по маломерным судам.

Людей кормили гречкой, пирогами с мясом и черникой и поили горячим чаем с баранкамиФото: Алена Головина

Купель оборудовали деревянным коробом высотой приблизительно в полтора метра. Трое сотрудников МЧС дежурили прямо у спуска в прорубь. Захочешь - не утонешь. Тут же неподалеку стояли медики и полиция. Всего в крещенскую ночь порядок и безопасность обеспечивали более 1000 сотрудников МЧС, органов внутренних дел и управления гражданской защиты города Владимира. На Семязино даже пригнали специальный мобильный комплекс. Камеры видеонаблюдения приглядывали за купающимися. Картинка транслировалась на всеобщее обозрение.

- Мы стараемся что-нибудь новенькое каждый год придумывать. Вот в этом году мы попросили у сотрудников МЧС так называемый МКИОН – мобильный комплекс информации и оповещения населения. Все , что происходит у купели, транслируется. Люди, которые не купаются, могут просто наблюдать за другими. Хоть какой-то интерес. Что просто так стоять? - рассказал Александр Суворов, начальник отдела по делам ГО и ЧС по Ленинскому району

На Семязино толщина льда была около 20 сантиметровФото: Алена Головина

В этом году в Крещенскую ночь обошлось без эксцессов. Небольшой казус случился разве только на Семязино. Молодой парень прямо у проруби скинул халат и оказался голышом, чем напугал девчонок и смутил спасателей. Однако он спокойно искупался и ушел.

Для удобства для горожан развернули палатки для обогрева, разожгли огромный костер и привезли полевую кухню. Владимирцев меню порадовало. К гречке с тушенкой и горячему чаю, людям предлагали пироги.

- Я взял с луком и яйцом, с мясом и про запас взял с черникой. Вкусные, правда, - с удовольствием уминая пироги поделился Руслан Руфов.

Есть еще новшества, которые горожане оценили. На Семязино установили 4 биотуалета. Снега нет, как следствие, и сугробов - девчонкам прятаться негде. Однако несмотря на все старания властей в этом году в Крещенскую ночь окунуться решились около 16 тысяч человек, в 2019-ом таких желающих было почти на четверть больше.

Около 23.00 можно было окунуться,не простаивая в очередиФото: Алена Головина