Мужчина сделал предложение любимой на сцене драмтеатра, а она сказала - "Подумаю"

Владимирец Сергей Никитин обратился в областной театр драмы с необычной просьбой: он хотел сделать предложение любимой на сцене, во время спектакля. И в театре решили пойти навстречу искренним чувствам.

- Спектакль молодой человек не выбирал, ему был важен день – 19 января. Воскресенье. Как раз у нас в этот день идет постановка спектакля «№ 13». Это комедия, так что мы смогли по просьбе зрителя изменить сценарий, вписав туда момент с предложением руки и сердца. В самом начале спектакля актер Игорь Клочков, играющий главную роль, вызывает молодого человека на сцену, куда он потом приглашает свою девушку Дарью, - рассказывает пресс-атташе Владимирского областного театра драмы Светлана Игнатова.

Зрители говорят, что молодой человек, хоть и волновался, держался на сцене практически профессионально, встал на колено и вручил любимой приготовленный букет роз. А вот девушка, для которой приглашение и предложение стали настоящим сюрпризом, волновалась и смущалась. Зрители на неожиданное изменение сценария отреагировали очень бурно: аплодировали, радовались и подсказывали девушке, что она должна ответить кавалеру безоговорочно: "Да!". Впрочем, Дарья советам не последовала и сказала: «Подумаю».

Как рассказали в театре, ни Сергей Никитин, ни его подруга с самим театром никак не связаны, почему молодой человек решился на такой романтический поступок – не знают. Кстати, это не первый случай, когда сцена драмтеатра становится местом предложения руки и сердца. Несколько лет назад еще один молодой владимирец обратился в театр с просьбой помочь ему уговорить возлюбленную стать его женой.

Сергей вышел на сцену

- Площадкой для предложения руки и сердца в очередной раз стал спектакль «№ 13». Еще был жив актер Михаил Асафов, именно он приглашал молодого человека на сцену. Тогда девушка приняла предложение. Они приходили к нам уже после свадьбы, сейчас у них счастливая семья, - говорит поделилась Светлана Игнатова.

Были и другие прецеденты: юрист Денис Егоров, договорившись с руководством театра драмы, сделал любимой предложение в пустом театральном зале, куда еще не начали запускать людей. Сейчас пара воспитывает трехлетнего сына.

В театре с молодых людей за оригинальное предложение не берут ни копейки, но предупреждают, что вопрос всегда решается в индивидуальном порядке.

- Не в любой спектакль можно органично вписать предложение руки и сердца. Спектакль «№13» - комедия. Поэтому удалось изменить сценарий. Если бы в день, который был нужен, шла бы трагедия или драма – такого бы не получилось, - предупреждает Светлана Игнатова.