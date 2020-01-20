Владимирские врачи, полгода не замечавшие в носу малыша колесико от машинки, заплатят 450 тысяч

Когда родители Яромира заметили, что у пятилетнего мальчика никак не проходит насморк, они не пошли к участковому педиатру, а решили обратиться в частную клинику Владимира.

- У ребенка из левой ноздри, только одной, были сопли, с черными вкраплениями, еще и с запахом. Я подумала, что пока буду ждать от нашего педиатра направления к лору, сколько времени пройдет, вот и обратилась в «Бебибум», - рассказывает мама мальчика Наталья Сюхина.

Медики после нескольких осмотров и обследований, в том числе рентгена, поставили диагноз: аллергический ринит. Более полугода семья, живущая в поселке Судогодского района, возила мальчика на прием к врачу, исправно выполняя все рекомендации медиков, несколько раз дошкольнику делали неприятную процедуру – «кукушку». Но легче ребенку если и становилось, то только на время: температура спадала, а потом снова поднималась, насморк усиливался, из носа появлялся неприятный запах. Врач уверял, что насморк обязательно пройдет – главное, подождать. Но через шесть с лишним месяцев лечения терпение у родителей кончилось и они привезли сынишку на прием к специалисту Областной детской клинической больницы. На первом же приеме врач выяснил причину проблем: в носу у Яромира застряла мелкая деталь, предположительно – колесико от детского конструктора. Видимо, ребенок, как и многие дошкольники, экспериментируя, затолкал маленькую запчасть в нос, да и забыл об этом. В больнице хранится целая коллекция необычных предметов, которые маленькие исследователи сумели затолкать в уши и ноздри.

Чтобы обнаружить инородное тело, врачу не потребовалось специальных обследований, достаточно было просто заглянуть малышу в нос. Яромиру, проходившему несколько месяцев с колесом в носу, сразу же удалили деталь игрушки, и мальчик пошел на поправку. Но родители, недоумевающие, почему за предыдущие полгода врач частной клиники ничего не заметил, потребовали компенсации за неправильное лечение. На вырученные деньги родители планировали свозить сына на море, чтобы он окреп. Платить добровольно врачи отказались, и в июле прошлого года отец семейства обратился в суд, защищая интересы сына.

К счастью, сегодня Яромир Сюхин здоров и учится в школе. Фото из семейного архива.

Рассмотрение дела заняло полгода, в том числе и потому, что назначили экспертизу. Представители частной клиники свою вину не признали и предположили, что колесико попало в нос к ребенку уже после того, что он прошел несколько курсов лечения у них. Однако независимые эксперты заключили, что это не так: твердый предмет действительно торчал в носу у ребенка полгода.

- Экспертиза показала, что на момент обращения инородное тело было в носу, на суде сама врач сказала, что видела с первого приема, но они не виноваты! – возмущается Наталья Сюхина. - Берегите детей, платная клиника - не значит хорошо!

Судогодский районный суд обязал клинику выплатить крупную сумму: 150 тысяч в качестве компенсации и 300 тысяч – штраф за то, что не стали добровольно выполнять требования семьи. Эти средства многодетные родители планируют потратить на реабилитацию сына, который успел вырасти и пойти в школу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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