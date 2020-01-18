В Вязниковском районе можно сделать селфи с зубром

Экскурсии «Тропою могучего зубра» проходят в Вязниковском районе каждую зиму. Не в каждом заповеднике можно увидеть европейских зубров, которые сто лет назад были на грани вымирания, и даже сейчас занесены в Красную книгу.

Сейчас в заказнике три диких стада зубров по 25 голов. Каждую зиму их подкармливают сеном и комбикормом. В стаде действует матриархат. Главой стада является самка — Прима. На всё стадо всего лишь один самец, остальные самцы живут обособленно.

Экскурсии проводятся группами не более 15 человек. Обязательное требование — договориться об экскурсии надо заранее. В заказнике много диких животных, и без специалистов ходить по лесам может быть просто опасным. Конечно, вход в лес не воспрещен, но на границах стоят специальные баннеры, предупреждающие об угрозе. Например, в прошлом году фото-ловушка заказника засняла бурого медведя. А еще в местных лесах встречаются лоси, лисицы, кабаны и так далее.

На близком расстоянии можно увидеть взрослых зубров и маленьких зубрят, «чесальные места», где зубры трутся о стволы деревьев, а так же узнать интересные факты об их смекалке, робком характере и могучей силе. Со специальной смотровой площадки за зубрами наблюдают во время их кормежки. Можно сделать даже селфи с зубром на заднем фоне. Обязательное условие - наличие теплой зимней одежды и обуви, горячий чай в термосе, фотоаппарат.

Экскурсии к зубрам завершатся в марте, так что стоит поспешить. Все выходные вплоть до начала весны уже забронированы, однако остались еще будни. Просто, когда снег растает, стада зубров уйдут от кормушек. А это значит, что потом сфотографироваться с зубрами удастся лишь в конце года.

КОНКРЕТНО

Записаться на экскурсию можно на портале www.tourism33.ru/travel/tours/ekskursiya-tropoyu-zubra/. Или по телефону: 8(4922)54-06-99.

Стоимость экскурсии 5000 рублей за группу (независимо от количества человек, максимальный размер группы — 15 участников).

Есть благотворительные экскурсии для детей-инвалидов и сирот, они бесплатные.