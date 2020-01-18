2020-01-18T13:07:19+03:00
Общество

Россиянка и американец переделали старинную церковь в дом-особняк

В США Анастасия Пруткова приехала из Мурома
Артём Черепанов
Поделиться:
Комментарии: comments6
Храм, ставший шикарным особнякомХрам, ставший шикарным особнякомФото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

Готические витражи, темные своды, красное дерево и неприменные могильные кресты – такими представляются нам классические американские храмы восточного побережья, воспетые в рассказами Эдгара По и фильмами Тима Бертона. Признайтесь, есть что-то притягательное в этой атмосфере. Многие хотя бы раз задумывались, как здорово было бы не просто побывать в таком месте, но обосноваться в старинном храме раз и навсегда. Так и сделала семейная пара Гантера и Анстасии Дю Хоффманов – американца и девушки, приехавшей в США по программе Work & Travel из Мурома.

В Штатах выпускница муромской гимназии № 6 и местного филиала Владимирского государственного университета Настя Пруткова оказалась в 2011 году. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Гантером. С самого начала своей семейной жизни молодые решили, что простой домик с лужайкой, качелями и террасой – не для них. Им нужен дом с настоящей историей. Подходящий особняк пришлось искать шесть лет, пока в 2017 году им не случилось купить старую церковь в небольшом городке Истон, штат Мэрилэнд.

allsaintshouseallsaintshouse
Good Monday morning, Friends!
336 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Храм, купленный семейством Дю Хоффман, построен в 1899 году на месте старой сгоревшей церкви. Это классический пример американской готики, практически все церкви восточной части США конца XIX века выстроены в этом стиле. Покупка обошлась семье в 350 тысяч долларов. Еще 20 тысяч пришлось вложить в ремонт: храм пришлось утеплять, а из деревянных сводов церкви выгонять непрошенных гостей – термитов. Немало денег ушло на восстановление оригинальных витражей, привезенных для истонской церкви из Германии.

allsaintshouseallsaintshouse
The Great Hall is officially ready for the Holidays!
1395 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
Роскошный интерьер готического жилья

Роскошный интерьер готического жилья

На заднем дворе храма сохранилось старинное кладбище с каменными надгробиями и крестами. Земля вокруг храма не принадлежит семье Дю Хоффманов, но Анастасия с мужем исправно ухаживают за могилами давно усопших прихожан этого протестантского храма.

- Наша миссия сделать не то, что нам хочется, из этого дома, а сохранить его, - признается хозяйка необычного особняка.

allsaintshouseallsaintshouse
#52weeksofhome this time around
580 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Дом из старинного храма получился знатный. Три спальни, две ванные комнаты и собственная колокольня. Это не говоря уж о роскошном чердаке. В своем городе обладатели необычного здания стали настоящими знаменитостями. О своей жизни в старинном храме Настя рассказывает в своем Инстаграме.

Несмотря на все красоту американской готики, тягу к обустройству семейного гнезда и уважением к истории своего дома, Анастасия Дю Хоффман сохранила любовь к родному Мурому. Как минимум два раза в год девушка обязательно бывает дома у родных.

allsaintshouseallsaintshouse
Early morning
300 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
allsaintshouseallsaintshouse
enjoying old house
479 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимирской области введен режим повышенной готовности
В больницы Владимирской области за 2019 год устроились 142 молодых врача
В Суздале запустили станцию фильтрации водопроводной воды
Ночью на пожаре в Меленковском районе погиб человек
На пожаре в Ковровском районе погибла женщина, спасавшая оставшихся в доме козлят
В Судогодском районе открылся животноводческий комплекс на 400 голов скота
Раздельного сбора мусора во Владимире не будет еще полгода
В Суздале 50-летний мужчина вез марихуану на велосипеде
Москвич попытался обмануть продавца в Коврове
Жителю Свердловской области дали 18 лет за убийство владимирского парня
Детские рисунки из Владимирской области побывали на орбите Земли
Владелец земельного участка во Владимирской области заплатит крупный штраф за крапиву
ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года