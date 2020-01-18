Россиянка и американец переделали старинную церковь в дом-особняк

Готические витражи, темные своды, красное дерево и неприменные могильные кресты – такими представляются нам классические американские храмы восточного побережья, воспетые в рассказами Эдгара По и фильмами Тима Бертона. Признайтесь, есть что-то притягательное в этой атмосфере. Многие хотя бы раз задумывались, как здорово было бы не просто побывать в таком месте, но обосноваться в старинном храме раз и навсегда. Так и сделала семейная пара Гантера и Анстасии Дю Хоффманов – американца и девушки, приехавшей в США по программе Work & Travel из Мурома.

В Штатах выпускница муромской гимназии № 6 и местного филиала Владимирского государственного университета Настя Пруткова оказалась в 2011 году. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Гантером. С самого начала своей семейной жизни молодые решили, что простой домик с лужайкой, качелями и террасой – не для них. Им нужен дом с настоящей историей. Подходящий особняк пришлось искать шесть лет, пока в 2017 году им не случилось купить старую церковь в небольшом городке Истон, штат Мэрилэнд.

allsaintshouse Good Monday morning, Friends!

Храм, купленный семейством Дю Хоффман, построен в 1899 году на месте старой сгоревшей церкви. Это классический пример американской готики, практически все церкви восточной части США конца XIX века выстроены в этом стиле. Покупка обошлась семье в 350 тысяч долларов. Еще 20 тысяч пришлось вложить в ремонт: храм пришлось утеплять, а из деревянных сводов церкви выгонять непрошенных гостей – термитов. Немало денег ушло на восстановление оригинальных витражей, привезенных для истонской церкви из Германии.

allsaintshouse The Great Hall is officially ready for the Holidays!

Роскошный интерьер готического жилья

На заднем дворе храма сохранилось старинное кладбище с каменными надгробиями и крестами. Земля вокруг храма не принадлежит семье Дю Хоффманов, но Анастасия с мужем исправно ухаживают за могилами давно усопших прихожан этого протестантского храма.

- Наша миссия сделать не то, что нам хочется, из этого дома, а сохранить его, - признается хозяйка необычного особняка.

allsaintshouse #52weeksofhome this time around

Дом из старинного храма получился знатный. Три спальни, две ванные комнаты и собственная колокольня. Это не говоря уж о роскошном чердаке. В своем городе обладатели необычного здания стали настоящими знаменитостями. О своей жизни в старинном храме Настя рассказывает в своем Инстаграме.

Несмотря на все красоту американской готики, тягу к обустройству семейного гнезда и уважением к истории своего дома, Анастасия Дю Хоффман сохранила любовь к родному Мурому. Как минимум два раза в год девушка обязательно бывает дома у родных.

allsaintshouse Early morning