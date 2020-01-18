Россиянка и американец переделали старинную церковь в дом-особняк
Готические витражи, темные своды, красное дерево и неприменные могильные кресты – такими представляются нам классические американские храмы восточного побережья, воспетые в рассказами Эдгара По и фильмами Тима Бертона. Признайтесь, есть что-то притягательное в этой атмосфере. Многие хотя бы раз задумывались, как здорово было бы не просто побывать в таком месте, но обосноваться в старинном храме раз и навсегда. Так и сделала семейная пара Гантера и Анстасии Дю Хоффманов – американца и девушки, приехавшей в США по программе Work & Travel из Мурома.
В Штатах выпускница муромской гимназии № 6 и местного филиала Владимирского государственного университета Настя Пруткова оказалась в 2011 году. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Гантером. С самого начала своей семейной жизни молодые решили, что простой домик с лужайкой, качелями и террасой – не для них. Им нужен дом с настоящей историей. Подходящий особняк пришлось искать шесть лет, пока в 2017 году им не случилось купить старую церковь в небольшом городке Истон, штат Мэрилэнд.
Храм, купленный семейством Дю Хоффман, построен в 1899 году на месте старой сгоревшей церкви. Это классический пример американской готики, практически все церкви восточной части США конца XIX века выстроены в этом стиле. Покупка обошлась семье в 350 тысяч долларов. Еще 20 тысяч пришлось вложить в ремонт: храм пришлось утеплять, а из деревянных сводов церкви выгонять непрошенных гостей – термитов. Немало денег ушло на восстановление оригинальных витражей, привезенных для истонской церкви из Германии.
Роскошный интерьер готического жилья
На заднем дворе храма сохранилось старинное кладбище с каменными надгробиями и крестами. Земля вокруг храма не принадлежит семье Дю Хоффманов, но Анастасия с мужем исправно ухаживают за могилами давно усопших прихожан этого протестантского храма.
- Наша миссия сделать не то, что нам хочется, из этого дома, а сохранить его, - признается хозяйка необычного особняка.
Дом из старинного храма получился знатный. Три спальни, две ванные комнаты и собственная колокольня. Это не говоря уж о роскошном чердаке. В своем городе обладатели необычного здания стали настоящими знаменитостями. О своей жизни в старинном храме Настя рассказывает в своем Инстаграме.
Несмотря на все красоту американской готики, тягу к обустройству семейного гнезда и уважением к истории своего дома, Анастасия Дю Хоффман сохранила любовь к родному Мурому. Как минимум два раза в год девушка обязательно бывает дома у родных.
ИСТОЧНИК KP.RU