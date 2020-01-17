Крещенская оттепель: дворы Владимира превратились в каток

Оттепель, которая пришла во Владимирскую область, стала причиной того, что все дворы Владимира превратились в самые настоящие катки. Не нужен даже каток на бульваре Пушкина, чтобы порезвиться. Но то, что детям хорошо, бабушке — перелом. В лучшем случае, при падении отделаешься грязной и сырой одеждой, в худшем — можешь поехать в травмпункт.

Мы обошли несколько дворов Владимира и увидели совсем разную картину. В некоторых местах льда нет, один асфальт, но в основном картина одинаковая - лужи и каток.

- Ходить сложно, — пожаловалась Нина Федоровна, жительница Ленинского района. — Приходится делать шажки чуть ли не по миллиметру, с больными ногами страшно идти куда-либо.

Почему ситуация такая разная? За уборку дворов отвечают управляюшие компании. От того, кто как справляется, и зависит ситуация. Например, в УК «Люкс», которая обслуживает большую часть Ленинского района, утверждают, что на закрепленной за ними территории проблемы с гололедом устранены. Дороги отчистили до асфальта и посыпали песком и солью. Вот только сделали это во второй половине дня. С утра народ шел на работу по льду, хотя дворники должны были чистить дороги с 6 утра. Есть и хорошая новость - реагенты в управляющей компании не используют, так как они разъедают обувь.

Если на вашей территории до сих пор есть лед и ничем не посыпан тротуар, то советуем обращаться в курирующую ваш дом управляющую компанию или же напрямую в Государственную жилищную инспекцию. Правда, в последней принимают обращения только в письменным виде, по телефону пожаловаться нельзя. Так что придется тащиться по гололеду по адресу: город Владимир, улица Луначарского, 3.