2020-01-16T17:40:46+03:00
Общество

Крещенская оттепель: дворы Владимира превратились в каток

Из-за капризов погоды владимирские улицы покрылись льдом, который никто не убирает
Александр Байков
Поделиться:
У ТЦ "Крейсер"У ТЦ "Крейсер"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Оттепель, которая пришла во Владимирскую область, стала причиной того, что все дворы Владимира превратились в самые настоящие катки. Не нужен даже каток на бульваре Пушкина, чтобы порезвиться. Но то, что детям хорошо, бабушке — перелом. В лучшем случае, при падении отделаешься грязной и сырой одеждой, в худшем — можешь поехать в травмпункт.

Мы обошли несколько дворов Владимира и увидели совсем разную картину. В некоторых местах льда нет, один асфальт, но в основном картина одинаковая - лужи и каток.

- Ходить сложно, — пожаловалась Нина Федоровна, жительница Ленинского района. — Приходится делать шажки чуть ли не по миллиметру, с больными ногами страшно идти куда-либо.

Почему ситуация такая разная? За уборку дворов отвечают управляюшие компании. От того, кто как справляется, и зависит ситуация. Например, в УК «Люкс», которая обслуживает большую часть Ленинского района, утверждают, что на закрепленной за ними территории проблемы с гололедом устранены. Дороги отчистили до асфальта и посыпали песком и солью. Вот только сделали это во второй половине дня. С утра народ шел на работу по льду, хотя дворники должны были чистить дороги с 6 утра. Есть и хорошая новость - реагенты в управляющей компании не используют, так как они разъедают обувь.

Если на вашей территории до сих пор есть лед и ничем не посыпан тротуар, то советуем обращаться в курирующую ваш дом управляющую компанию или же напрямую в Государственную жилищную инспекцию. Правда, в последней принимают обращения только в письменным виде, по телефону пожаловаться нельзя. Так что придется тащиться по гололеду по адресу: город Владимир, улица Луначарского, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
В Киржаче заключенный дал взятку инспектору колонию
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Во Владимире за 3 года построят 5 детских садов
Жительницу Владимира соседи через суд заставили освободить коридор
В аварии на Южном объезде Владимира погибли двое человек
В Судогодском районе пытались реализовать более полутонны просроченного мяса
Бывший сотрудник телефонной компании продавал информацию о клиентах
Во Владимире задержали дельца, занимавшегося незаконной обналичкой денег
В 33 регионе в 2020 году пройдет три крупных всероссийских фестиваля
Трое владимирцев украли 8 тонн железнодорожных рельсов
«Ростелеком» делает небо над городами чище
Муромскую управляющую компанию оштрафовали на тридцать тысяч рублей
Жительница Судогодского района обвинила знакомого в краже из-за обиды
Во Владимирской области 125 тысяч детей занимается в кружках и секциях
ДТП на Клязьменском мосту: есть погибший
В Муроме хотят сделать музей под открытым небом
В Собинке насмерть сбили велосипедиста
Владимирцам предлагают придумать талисман для будущей переписи населения
В Юрьев-Польском у жилых домов заметили лису
ООО «АДМ» снова получило в аренду троллейбусное депо на улице Гастелло
Владимирский театр драмы готовит премьеру по мотивам произведений Михаила Булгакова
Январь во Владимирской области оказался теплее нормы на 6,6 градуса
В Александрове на пожаре нашли тело мужчины
246 тысяч жителей Владимирской области пройдут диспансеризацию
В магазинах Меленковского района детям продавали сигареты