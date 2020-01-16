Сотрудники владимирского МЧС не рекомендуют выходить на лед в Крещение

Крещенские морозы в этом году не задались: из-за плюсовой температуры лед на реках начал таять, а значит выдержать массу желающих окунуться в прорубь не сможет. Поэтому сотрудники регионального МЧС одобряют только крещенские купания с берега или же на искусственно созданных водоемах при храмах. Всего оборудовано 49 мест, из них 33 — на воде, остальные — на территории храмов. Планируется, что в прорубь окунутся около 14 тысяч человек.

- В городе Владимире разрешенные места для крещенский купаний — озера Семязино, Глубокое, Гусинка и пруд Заклязьменский. На озерах лед достигает 20 сантиметров толщины, на реках — до 15. Но из-за длительной оттепели на водоемах стали появляться закраины и промоины, поэтому мы рекомендовали органам местного самоуправления организовать купания с берега, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области. - 18 января разрешенные места для купания еще раз обследуют, после чего будут составлены документы о приемке.

Но почему-то на владимирских озерах окунаться будут не с берега. Официальный представитель городской администрации Игорь Ефремов нам сообщил: чем дальше от суши, тем прочнее лед. Возможно, увидев на термометре 0 или -2 градуса — именно эту температуру обещают 18 января, сотрудники администрации успеют подготовить и берег.

За порядков 19 января будут следить как пожарные, так и спасателиФото: Валерия Рудометова

За порядком как на водоемах, так и в храмах Владимирской области проследят 408 полицейских, 104 народных дружинника, 98 пожарных, 28 казаков и столько же сотрудников ЧОПов, 9 росгвардейцев. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Владимирской области Виктор Соболев рассказал, что самые массовые мероприятия ожидаются в Успенском соборе во Владимире и Спасо-Преображенском монастыре в Муроме.

Из года в год популярными водоемами для крещенских купаний остаются владимирские озера, река Каменка в Суздале и Ока в Муроме.

- Мы будем дежурить до последнего человека. В прошлом году, например, работали до трех утра. Как правило, нарушений общественного порядка не выявляется, - сказал Виктор Соболев.

Протоиерей Андрей Голубев отметил: прежде чем окунаться в прорубь, нужно прийти на службу в церковь, исповедоваться и причаститься.

- В первую очередь надо задуматься о духовной составляющей этого праздника. Очистить душу, а потом тело, - подчеркнул протоиерей. - Все водоемы до того, как в них окунутся люди, будут освящены. Если по состоянию здоровья или другим причинам вы не будете участвовать в крещенских купаниях, то 18 и 19 января в течение дня можно прийти в любой храм за святой водой.

КОНКРЕТНО

Людям с сердечными и бронхолегочными заболеваниями нельзя окунаться в прорубь! Также от купания в ледяной воде нужно отказаться при эпилепсии, склонности к судорогам, воспалении почек, проблемах с щитовидной железой и при инфекционных заболеваниях. Употребление алкоголя перед погружением в прорубь запрещено! Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце. Да и вообще, Таинство Крещения и спиртное – несовместимы!

Купание в необорудованных местах также опасно — там нет ни освещения, ни пунктов обогрева, ни спасателей.

Не находитесь в проруби больше 1 минуты, не ныряйте под воду, а окунитесь по шею.